Doina Pană, intoxicată cu mercur: Vă spun sincer! Nu ajungeau la mine altfel ''Nu am sa vorbesc despre ancheta, dar sunt om și am fost ministru al Apelor și Padurilor. Este clar ca de la Ape nu putea veni. Normal ca la Paduri ma gandesc avand in vedere acțiunile in care am fost implicata. S-a incercat sa fiu discreditata, s-au incercat multe, dar nu ma așteptam sa se ajunga atat de departe incat sa incerce și o eliminare fizica. Evident ca acolo ma gandesc. Va dați seama cați bani au pierdut cei care taiau ilegal?'', a spus Doina Pana, prezenta prin legatura telefonica, in emisiunea Andreei Crețulescu, de la Romania TV. 'Sunt convinsa ca prin intermediari s-a intamplat'… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

