- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- Gabriela Firea a anuntat miercuri ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, iar in baza acestora 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. "In ceea ce priveste Spitalul de copii…

- Spitalele bucureștene Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, a anunțat primarul general Gabriela Firea. Potrivit acesteia, 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. „In ceea ce priveste Spitalul…

- Daulet Batrasev, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Kazahstan in Romania, a transmis un mesaj in care vorbeste despre relatia apropiata dintre cele doua state, evidentiind cresterea schimburilor comerciale, importanta Romaniei ca poarta de acces catre Europa de Vest, dar si valorile…

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.

- Armata SUA va investi 2,9 milioane de dolari in Baza Aeriana 71 de la Campia Turzii, in cadrul unui program mai larg de descurajare a agresiunii rusesti in zona. Programul de investitii in bazele aeriene din Europa se ridica la peste 200 de milioane de euro, alocarea pentru Romania fiind cea mai mica.

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante. Cele doua proiecte, care au necesitat investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, vor permite livrarea de gaze in sistemul national de transport,…

- Europarlamentarul roman Siegfried Mureșan (PMP/PPE), raportor al Parlamentului European pentru bugetul UE pe 2018, a declarat jurnaliștilor romani ca s-a implicat personal pentru includerea in buget a acestui proiect, care ar trebui lansat inainte de vacanța de vara de anul viitor. "Este un…

- Polonia va construi în orasul Brzeg (sud-vest) cea mai moderna închisoare din Europa, informeaza joi agentia de presa PAP. Costurile sunt estimate la aproximativ 500 de milioane de zloti (119 milioane de euro). Centrul va putea primi pâna la 1.500 de detinuti, câteva…

- ”Noul Regulament de valorificare a masei lemnoase din Romania, adoptat in data de 5 octombrie 2017 de Guvernul Romaniei, la propunerea Ministerului Apelor și Padurilor, a condus, in mai puțin de doua luni de la intrarea in vigoare, la o creștere cu 20% a cantitații de lemn de foc provenita din padurile…

- Au si liberalii un „stat paralel” al lor Congresul Ligii Alesilor Locali (LAL) ai PNL de la Cluj le-a oferit liberalilor prilejul sa atace o autoritate a statului cu acuzatii similare celor pe care PSD le arunca la adresa DNA si a asa-zisului stat paralel Daca au existat, printre vorbitori, primari…

- Banca Nationala a României (BNR) îsi îndeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvânt al Bancii Nationale a României,…

- "Pana acum eram acuzați ca intervenim prea mult in piața, ca afectam rezerva. Acum domnul prim-ministru spune ca nu facem destul. Sa ințelegem prin aceasta ca ne recomanda sa creștem dobanda de intervenție, ca acela este instrumentul pe care il avem la dispoziție, pentru a raspunde unei deprecieri…

- Consiliul Superior al Magistraturii a demarat procedura de implementare a unei directive europene ce se refera la dreptul la imagine și cere instanțelor de judecata și parchetelor sugestii referitoare la modalitatea in care sa implementeze acest aspect. Mai precis, potrivit circularei transmisa tuturor…

- Un control al Curtii de Conturi scoate la iveala ca o mare primarie din Romania a platit peste 200.000 de lei pentru cazarea functionarilor trimisi la cursuri in hoteluri de patru stele, desi legea permite cazarea in hoteluri de maximum trei stele. Cazarea se poate face si la patru stele, dar in acest…

- Fondurile private de pensii din România au înregistrat randamente anuale de 5,3%, unele din cele mai bune performanțe din rândul schemelor de pensii din Europa, susține publicația internaționala. Peste șapte milioane de actuali angajați din România vor suferi o reducere…

- Imazalilul este unul dintre cele 180 de pesticide monitorizate in cadrul Planului Național de control reziduuri de pesticide, iar pana in prezent nu au fost inregistrate depașiri ale nivelului maxim admis din acest pesticid in citrice, precizeaza Autoritatea Naționala Sanitara-Veterinara și Siguranța…

- Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, pe agenda discutiilor s-au aflat teme de interes precum intensificarea relatiilor bilaterale intre cele doua tari vecine, sustinerea proiectelor comune in infrastructura, securitate energetica (proiectul BRUA), turism, comunicatii, programe legate de…

- "Pe zona de resurse umane știm foarte bine cum stam. Ne permite astazi programul informatic, EduSal-ul, sa știm exact ce avem in fiecare unitate școlara din punct de vedere al personalului didactic, didactic-auxiliar sau nedidactic. Unde nu avem toate datele din sistem și s-ar putea sa facem erori,…

- Legislatie europeana impune ca repausul saptamânal neîntrerupt acordat salariaților sa fie de minimum 24 de ore în decursul unei perioade de șapte zile. Nu conteaza însa când anume se acorda acest repaus, potrivit unor lamuriri recente ale Curții de Justiției…

- China doreste sa fie tot mai prezenta pe pietele economice globale, iar piata energetica europeana este o oportunitate unde poate sa isi plaseze finantele. In acelasi, centrul si estul Europei are nevoie sa isi puna la punct infrastructura din energie si cere investitii pe care singura nu le poate realiza,…

- Dupa ce au experimentat in trei etape inghetarea contributiei la Pilonul II, peste sapte milioane de romanii se confrunta acum cu scaderea acesteia de la 5,1% la 3,75% si, implicit, cu reducerea semnificativa a economiilor lor pentru pensie. 0 0 0 0 0 0 "Asociatia pentru Pensiile…

- Compania Cupru Min SA Abrud, controlata de Ministerul Economiei, si-a planificat investitii de 65 milioane de lei pentru anul viitor, din care aproape doua treimi se concentreaza in mediu, iar principalul obiectiv este finalizarea instalatiei de neutralizare a apelor acide, arata Ministerul Economiei…

- Comloșu Mare pare a fi o comuna iubita… acolo sus. Nu chiar ca altele, dar totuși… Spunem aceasta, avand in vedere ca doar prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) a prins deja trei finanțari consistente. Cu prima, in valoare de 11,5 milioane de lei, a asfaltat mai multe stazi in cele doua…

- Transgaz va primi 50 milioane euro, dintr-un imprumut al Bancii Europene de Investitii (BEI), garantat prin Planul Juncker, pentru a finanta construirea gazoductul BRUA. Prin Planul de investitii, Comisia Europeana va mobiliza in intreaga Europa fonduri de 240,9 miliarde euro, din care aproape un miliard…

- OMV Petrom a anuntat numirea lui Sevil Shhaideh ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, precum si ca membru al Comitetului de Audit si membru al Comitetului Prezidential si de Nominalizare ale OMV Petrom, potrivit unui comunicat transmis bursei. Sevil Shhaideh a fost numita…

- "Ramanem cu ținta de absorbție din programul de guvernare, de 5,2 miliarde de euro. Obiectivul este mare, dar daca nu iți propui obiective multe, nu reușești sa faci nimic. Daca la ora actuala avem 3,2 miliarde de euro rambursați in Romania, mai avem 500 de milioane de euro la Comisie", a declarat…

- Paziti de nenumarati jandarmi cu fetele acoperite cu cagule si inarmati pana in dinti. Asa au fost dusi astazi, la instanta, inculpatii dintr-un dosar cu o miza de peste 600 de milioane de euro. Este vorba despre cinci lituanieni si un marocan arestati in vara anului trecut dupa ce au introdus in Romania…

- Romanii par sa fie mai pesimisti. Doar unul din patru crede ca lucrurile merg in directia buna in Romania, in scadere cu 7 puncte procentuale fata de martie 2017. Asta arata eurobarometrul realizat de institutul Kantar, la comanda Parlamentului European. Romania inregistreaza cea mai mare scadere a…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat astazi, 16 octombrie, la conferința cu tema „Discursul urii, o amenințare pentru Europa astazi?“, eveniment organizat de Ministerul Afacerilor Externe și Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel”,…

- La solicitarea Romaniei, miniștrii UE vor cauta soluții pentru eliminarea exportului paralel de medicamente, in cadrul Consiliului miniștrilor Sanatații care va avea loc la Bruxelles, in data de 8 decembrie 2017. Ministrul eston al Sanatații (Estonia deținand președinția semestriala a Consiliului UE)…

- Ioan Popa, antreprenorul care a pus bazele producatorului Transavia, cel mai mare producator de carne de pasare din Romania, a investit 15 milioane de euro in resortul de golf Theodora Golf Club din localitatea Teleac, jud. Alba. Proiectul cuprinde cel mai mare teren de golf din Romania,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu participa la lansarea Forumului de consultare publica, comunicare si dezbateri in vederea pregatirii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul delegat a vorbit despre evenimentele din tara si…

- Jurnalistii de la The Sun scriu ca oficialii clubului catalan intentioneaza sa vanda drepturile asupra numelui stadionului Nou Camp pentru a putea plati bonusul de 90 de milioane de euro promis lui Lionel Messi la semnarea noului contract. Constructia noului stadion al celor de la FC Barcelona va…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, domnul Victor Negrescu, a realizat, in perioada 10-11 octombrie, o vizita oficiala in Republica Federala Germania, in contextul demersurilor de promovare a dosarelor de interes strategic pentru Romania și a stabilirii de raporturi solide de colaborare cu…

- "Prezenta domnului Presedinte la acest eveniment este un semnal puternic pentru industria auto din Romania, care se bucura de avantaje competitive si care isi creeaza o reputatie din ce in ce mai buna pe piata europeana", a precizat marti purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi.Uzina…

- Liderul PSD Liviu Dragnea le-a transmis, miercuri, colegilor de partid, un mesaj cu subințeles, la o zi inainte de decizia din CEx privind remanierea și confruntarea dintre Guvern și partid. El a afirmat ca eu nu a dat curs la o negociere politica si nici nu a discutat in partid despre funcțiile de…

- "Știu ca sunt colegi de partid de-ai mei care poate sunt suparați ca eu n-am dat curs la o negociere politica și sa discutam și in partid. Și imi asum, dragi colegi, asta. Daca vreți sa ma pedepsiți, puteți sa ma pedepsiți. Dar vreau sa va spun ceva — cel mai important lucru este ca acești oameni…

- "Eu va rog sa discutam si sa supunem chiar la vot inainte sa audiem fiecare candidat in parte, mi se pare normal tinand cont ce inseamna Curtea de Conturi in orice tara si mai ales in Romania, sa cerem un punct de vedere la cei care se pot pronunta vizavi de vreo stare sau nu de incompatibilitate, adica…

- Fosta secretara a unei primarii dintr o comuna din Satu Mare a incasat salariu peste 23.000 de lei pe luna. Totul a iesit la iveala dupa un control al Curtii de Conturi, care mai arata ca si edilul, viceprimarul si un politist local au incasat, ilegal, zeci de mii de lei. Prejudiciul total depaseste…

- Olanda are in sfarsit un nou guvern, dupa alegerile legislative care s-au desfasurat la jumatatea lunii martie, iar prim-ministrul liberal Mark Rutte se pare ca are o pozitie ceva mai flexibila in ce priveste aderarea Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen. Surse de la Haga au declarat,…

- „Situatia din regiune a devenit tot mai tensionata. Sunt esentiale deci implementarea deplina, fara ezitare, a unor angajamente asumate in mod repetat. In acest context, este necesar sa nu uitam ceea ce este in primul rand Marea Neagra: o mare. Se impune deci adecvarea si a mijloacelor maritime…

- Anul trecut, in mai, Coaliția pentru Familie a depus la Parlament cele 3 milioane de semnaturi pentru revizuirea Constituției. Formularea propusa pentru articolul 48 alin. 1 din Constituție este: „Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimțita intre un barbat și o femeie, pe egalitatea acestora…

- La propunerea Ministerului Apelor și Padurilor, in sedința Executivului de joi, a fost aprobata Hotararea Guvernului pentru adoptarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica. Aceasta reglementeaza foarte clar cateva lucruri esențiale in ceea ce privește…

- Anul 2018 a fost desemnat – prin Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului – „Anul European al Patrimoniului Cultural”. Principalele obiective sunt de a incuraja prețuirea patrimoniului cultural al Europei ca resursa comuna, de a conștientiza și sensibiliza opinia publica cu privire…

- Pungile de transport din plastic subțire (sub 50 de microni) și foarte subțire (sub 15 microni) cu maner vor fi interzise atat la introducerea pe piața naționala, cat și la comercializare. Guvernul Romaniei a aprobat, joi, printr-un proiect de lege, modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind…

- Uniunea Europeana (UE) a stabilit ca Amazon trebuie sa platesca 250 de milioane de euro, dupa ce compania a primit beneficii fiscale ilegale din partea Luxemburg, potrivit CNN Money, citat de MEDIAFAX."Luxemburg a oferit beneficii fiscale ilegale companiei Amazon. Astfel, aproape trei sferturi…

- Pungile de transport din plastic subtire (sub 50 de microni) si foarte subtire (sub 15 microni) cu maner vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala, cat si la comercializare. Executivul a aprobat joi, printr-un proiect de lege, modificarea si completarea Legii 249/2015 privind modalitatea…