Doina Pană, dosar otrăvire. Intervenție la România TV: Nu e din politică ”Am fost astazi la DIICOT. Dosarul meu e de un an și jumatate inregistrat. Evident ca exista un numar de suspecți, dar dosarul e inca in fața de in rem, adica se cerceteaza fapta și nu o persoana. Nu sunt dezamagita, dar am senzația ca se lungește, e prea mult timp. Am cerut o audiența, era dreptul meu, am facut și acest lucru pentru a ma asigura ca toate rotițele sunt in mișcare.” a declarat Doina Pana, fost ministru al Apelor și Padurilor, la Romania TV. ”Ancheta, pe linia pe care trebuie” , pepe care trebuie” ”Ancheta merge pe linia pe care trebuie și am incredere ca se va intampla acest lucru,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

