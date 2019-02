USR și PLUS își propun să câștige alegerile la Arad

ARAD. Alianța 2020, încheiată între partidele USR și PLUS, are ambiții mari pentru viitoarele alegeri europarlamentare din 26 mai. „USR Arad este încrezător că noua alianță – 2020 USR PLUS – se va poziționa pe primul loc în preferințele alegătorilor arădeni. Ambele partide… [citeste mai departe]