Stiri pe aceeasi tema

- O emisiune de sah, un program pentru cei interesati de constructii si amenajari interioare, un magazin de moda, tendinte, showbiz, prezentat de Doina Levintza, o emisiune care intra „in culisele” muncii romanilor si ale unor meserii, cu Gianina Corondan – emisiuni noi la TVR 1 din 6 octombrie. Sah –…

- S.C. Eco Sud S.A., in urma mai multor evenimente, aparent intamplatoare, petrecute in ultimul timp, considera ca este momentul oportun sa clarifice mesajele tendențioase care circula in spațiul public și care incearca sa umbreasca activitatea societații. Eco Sud S.A., garanteaza ca toate activitațile…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a anunțat, recent, in exclusivitate, ca Ștefan Stan și iubita lui de 18 ani, Bianca, nu mai sunt impreuna. (Scapa de grija banilor, iți platim 5.000$ lunar!) La doua zile distanța, celebrul artist a fost surprins, in miez de noapte, alaturi de o tanara. Cei doi au…

- Alexandru Arșinel a facut confesiuni de-a dreptul emoționante in cadrul unui interviu pentru o emisiune de televiziune. Renumitul artist a acordat un interviu pentru o emisiune de la Kanal D in care a povestit despre cum și-a cumparat casa de vacanța, a vorbit despre familia sa și despre regretata…

- In ediția de marți (7 august) a show-ului „Cine-i Chefu’?”, difuzata la ora 16:00, la Kanal D, Victor Slav și Andreea Mantea fac echipa in bucatarie, concurand impotriva a doua perechi experimentate in arta culinara. Cuplul Slav-Mantea spera ca va caștiga! Provocarea lansata de Chef Foa concurenților…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, joi, ca Guvernul va decide ca zilele de 16 și 17 august sa fie declarate nelucratoare pentru ca angajații din sectorul public sa aiba “o mica vacanța” de Sfanta Maria. Guvernul decide acordarea unei minivacanțe de Sf. Maria pentru bugetari “Avem o veste buna pentru…

- Adelina si Cristi Chivu au luat parte la o petrecere privata, tocmai in Mykonos, alaturi de un controversat baiat de oras de la noi! Mai mult decat atat, fostul fotbalist a a fost surprins in ipostaze in care nu l-ati mai vazut niciodata. Cristi și Adelina Chivu au luat parte la o petrecere de fițe…