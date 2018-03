Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Parlamentului a validat noul Consiliu de Administrație al televiziunii naționale. Cele mai mari șanse pentru a conduce in continuare TVR-ul le are Doina Gradea, actualul președinte-director general interimar. Reamintim ca alesii din Comisiile de cultura, marti, i-au cerut directorului…

- Plenul parlamentului a validat, prin vot, noul Consiliu de Administrație al Societații Romane de Televiziune, iar Doina Gradea, care este in prezent director general interimar, a fost propusa in funcția de președinte-director general de catre noul CA.

- Propunerile pentru Consiliul de Administratie al Societații Romane de Televiziune au primit marti aviz favorabil, din partea comisiilor parlamentare reunite de cultura, dupa audierea candidatilor, urmand ca votul final sa fie dat miercuri de plenul celor doua Camere, potrivit Agerpres.

- Noul Colegiu al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) urmeaza sa fie validat miercuri de plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, dupa ce cu o zi inainte candidatii au primit aviz favorabil din partea Comisiilor juridice. Alexandra Toader a fost propusa…

- PSD a transmis Parlamentului ca ii propune pe Doina Gradea, Sorin Iliesiu, Smaranda Vornicu si Bogdan Ghitulescu pentru Consiliu de Administratie al Societatii Romane de Televiziune, potrivit unor surse parlamentare.

- Prin imputernicirea data in aceasta saptamana de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, celor doi reprezentanții ai ministerului in AGA de la CFR Calatori (Gabriela Sarbu și Mihaela Simion), s-a impus un nou Consiliu de Administrație....

- Fostul atacant dinamovist a ales sa paraseasca banca tehnica a echipei din Stefan cel Mare, unde ocupa functia de director sportiv, pentru o pozitie de conducere in cadrul clubului. Ca director general, Ionel Danciulescu va conduce intreaga activitate sportiva a clubului. "Este o noua provocare…

- ”CFR Calatori informeaza ca, miercuri, 21 martie 2018, Consiliul de Administratie l-a desemnat pe Leon Barbulescu director general al companiei, pentru o perioada de patru luni. Leon Barbulescu va coordona activitatea CFR Calatori, operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza transportul…

- Autoritatea Feroviara Romana AFER va avea un nou director general. Constantin Andronache a fost desemnat la conducerea AFER astazi, 15 martie 2018, printr un Ordin al Ministrului Transporturilor, Lucian Sova, infromeaza clubferoviar.ro. . Anterior numirii in functie, Constantin Andronache a fost sef…

- Presedintele comisiei de Cultura din Parlament, Gigel Stirbu, i-a cerut joi directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, sa fie prezent la comisia de Cultura pentru o audiere privind interviul cu Sebastian Ghita difuzat de TVR 1. In motivarea emisa de Comisie se arata ca televiziunea publica…

- Se prelungeste interimatul la Aeroportul International din Iasi! Monica Nichitus va fi in continuare manager general deoarece nici nu candidat nu a luat concursul pentru acest post. O alta functie ramasa neocupata este cea de director de operatiuni aeroportuare. Monica Nichitus a promovat examenul pentru…

- Codrin Ștefanescu a criticat dur ”dictatura” impusa de Liviu Dragnea, in PSD, inainte de Congresul de sambata! Dupa ce a pierdut cursa pentru funcția de secretar general, Ștefanescu spune ca se așteapta sa fie revocat și din funcția de adjunct al celui impotriva caruia a candidat.”Ma aștept…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propus de partid pentru functia de prim-ministru iar Klaus Iohannis, candidat la functia de presedinte al Romaniei pentru alegerile din 2019. Pentru propunerea de prim-ministru al PNL…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi "impotriva". Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi "pentru", "impotriva fiind…

- La alegeri au fost prezenți aproximativ 100 de delegați din tot județul, care au decis ca Marossy sa fie noul lider al organizației. Fostul președinte al UDMR Timiș, Halasz Ferenc, a decis sa faca un pas in spate și sa nu mai candideze pentru funcția de lider al UDMR Timiș, acesta ocupand…

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu, acesta inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, potrivit unui comunicat emis de companie. 0 0 0 0 0 0

- Consiliul de Administratie al SC Cons Management Parc de Soft SRL a decis, cine va fi noul director al Parcului in persoana lui Alexandru - Igor Bejan, incepand cu data de 01 martie 2018. Postul a fost eliberat dupa ce fostul director, Catalin Arama, a fost numit director general al Centrului National…

- Consiliul de administratie al ARGUS S.A., cu sediul social in Constanta strada Industriala nr. 1, in sedinta din data de 23.01.2018, in unanimitate decide:1. Se numeste in functia de presedinte al consiliului de administratie al ARGUS S.A. Cristian Busu.2. Se revoca Paul Verdes din functia de director…

- Ovidiu Ioan Secara, director general adjunct la Posta Romana, va prelua sefia companiei, dupa demisia Elenei Petrascu din functia de director general, a anuntat, vineri, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). Anterior, el a ocupat funcția de director al Direcției regionalizare…

- Elena Petrascu, director general al Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), si-a anuntat joi demisia din functie, in Consiliul de Administratie, dupa patru luni de la numire. "Incepand cu luna octombrie a anului 2017 am acceptat sa preiau atributiile functiei de director general al Companiei…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are, incepand de azi, un nou director general, dupa ce fostul director, Bogdan Mindrescu, a demisionat.Potrivit B1TV.ro, Consiliul de Administratie l a desemnat in aceasta functie pe Dan Baciu. Dan Baciu este cel care era a ocupat functia de director economic…

- Ion Gavrila este noul director general interimar al companiei CFR, funcție in care a fost desemnat, vineri, de Consiliul de Administratie. Consiliul de Administratie al CFR l-a desemnat pe Ion Gavrila in functia de director general interimar al companiei. Acesta va coordona activitatea CFR, compania…

- Parlamentul a declansat marti procedurile pentru alegerea unui nou Consiliu de Administratie la Societatea Romana de Televiziune, iar institutiile abilitate au 15 zile la dispozitie pentru a face propuneri de membri. 'A fost declansata procedura parlamentara pentru alegerea unui nou Consiliu…

- Nicos Anastasiades a castigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Cipru, fiind reales in functia de presedinte al tarii cu aproximativ 55.9% din voturi, potrivit rezultatelor dupa numararea a 95% din voturi.

- Consiliul de Administratie de la grupul auto francez Renault va propune in data de 15 februarie reinnoirea mandatului presedintelui director general, Carlos Ghosn, pentru ca acesta sa poata negocia un nou acord cu partenerii Nissan si Mitsubishi, informeaza un articol publicat de cotidianul Le Figaro,…

- Compania de stat Cupru Min Abrud, societate care exploateaza peste 60 % din rezervele de cupru ale Romaniei, are un nou director interimar, dupa ce fostul manager general Nicolae Turdean si-a dat demisia din motive personale. La conducerea societatii, Consiliul de Administratia l-a imputernicit pe…

- Ioana Bran a afost avizata, luni, de comisiile parlamentare, pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului, cu 21 de voturi ”pentru” si 12 voturi ”impotriva”.”Ce ma recomanda? Dincolo de experienta manageriala, faptul ca sunt cel mai tanar ministru poate fi un avantaj. Ce doresc sa fac?…

- In data de 23 ianuarie 2018 a avut loc sedinta Consiliului de administratie a societatii Argus SA in cadrul careia s au luat urmatoarele decizii: 1. Se numeste in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al ARGUS SA Cristian Busu. 2. Se revoca Paul Verdes din functia de director general…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a avizat marti numirea lui Adrian Tanase in functia de director general al BVB, conform unui comunicat al ASF. Tanase il inlocuieste in functie pe Ludwik Sobolewski, cel care a notificat BVB, in data de 27 octombrie, cu privire la demisia sa din…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Decirom SA Constanta din data de 18.12.2017, ora 13.00, in prezenta actionarilor reprezentand 99,77 din capitalul social, a luat, in unanimitate, mai multe hotarari. Astfel, actionarii au aprobat revocarea lui Valeriu Constantin Bajenaru din functia de presedinte…

- Instanta de contencios administrativ va da astazi verdictul la contestatia formulata de Alexandru Anghel dupa ce Consiliul de Administratie l-a suspendat din functia de director general. Anghel sustine ca un contract de mandat, prin care a ocupat functia respectiva, nu poate fi suspendat, ci, in urma…

- Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice, a demisionat, marti, din functia de director al publicatiei Breitbart News, in urma disputei cu Casa Alba, generata de aczatiile aduse la adresa presedintelui Donald Trump si a fiului acestuia, relateaza cotidianul The Guardian.

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom anunta printr-un comunicat transmis bursei ca a schimbat-o marti pe Mariana Gheorghe din functia de CEO al companiei, noul sef urmand sa fie Christina Verchere, actualul presedinte regional- Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP. Astfel a fost confirmata…