Stiri pe aceeasi tema

- Doina Gradea, despre difuzarea interviului cu Sebastian Ghița la TVR1: Nu am interferat nici macar o secunda in politica editoriala a Televiziunii publice, a spus președintele interimar al SRTV, marți, in cadrul audierii din comisiile de cultura ale Parlamentului, la intebarea președintelui comisiei,…

- Audierea in Comisia de cultura a Camerei Deputatilor a directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, care ar fi trebuit sa aiba loc marti, in urma difuzarii de catre televiziunea publica a interviului cu Sebastian Ghita, a fost amanata. Anunțul a fost facut de presedintelei comisiei, deputatul…

- Ion Cristoiu a obținut informații ce vizeaza jocurile din culisele politicii romanești. Fostul deputat urmeaza sa lamureasca mai multe aspecte care au ramas tulburi, dupa plecarea in Serbia. Prima parte a interviului a fost difuzata pe 14 martie. Sebastian Ghița a vorbit despre seara in care…

- Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu, a precizat ca Doina Gradea, directorul general interimar al Societatii Romane de Televiziune, a anuntat ca nu poate fi prezenta marti la audierile din comisie pe tema difuzarii interviului cu Sebastian Ghita, insa si-a…

- Comisia de etica și arbitraj din TVR a declanșat procedurile in vederea analizarii emisiunii lui Ionut Cristache in care a fost difuzat interviul cu Sebastian Ghița, informeaza Mircea Morariu pe contributors.ro.„Cu puțina vreme in urma, adica inainte de ora 10 a dimineții, mi-a fost adusa…

- Europarlamentarul Norica Nicolai i-a cerut demisia deputatului PNL Gigel Stirbu din fruntea Comisiei de cultura, considerand ca acesta a actionat precum un comisar sovietic cand a chemat directorul interimar al TVR in fata comisiei ca sa dea explicatii in legatura cu difuzarea interviului cu deputatului…

- Este scandal monstru, dupa ce Televiziunea Romana a difuzat interviul acordat de fostul deputat Sebastian Ghita jurnalistului Ion Cristoiu.Vicepresedintele ALDE, deputatul Alexandru Baisanu, sustine ca demersul de chemare la raport a directorului interimar al TVR nu este altceva decat o actiune de…

- Consultantul politc Cozmin Gusa a vorbit la Realitatea TV despre interviul lui Sebastian Ghita si despre implicatiile si consecintele acestui eveniment. "As vrea sa impart in doua comentariul meu. Primul este cel legat de acest interviu - eveniment al lui Sebastian Ghita, iar cel de-al doilea este…

- In parte a doua a interviului acordat jurnalistului Ion Cristoiu, pentru Evenimentul Zilei, Sebastian Ghita, aflat in Serbia unde asteapta sa fie extradat, i-a aratat jurnalistului o fotografie stocata in telefon in care Laura Codruta Kovesi este surprinsa la el acasa. „Este o crama, in subsolul casei…

- Consultantul politc Cozmin Gusa a vorbit la Realitatea TV despre interviul lui Sebastian Ghita si despre implicatiile si consecintele acestui eveniment. "As vrea sa împart în doua comentariul mei.

- E scandal imens in direct la Romania TV, inaintea difuzarii celui de-al doilea episod al interviului video cu Sebastian Ghita. Victor Ciutacu a avut o iesire furibunda si lanseaza acuzatii dure. Acesta spune ca ar exista presiuni impotriva celor de la Romania TV ca acestia sa nu mai difuzeze cel…

- Primul interviu video cu fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a creat un adevarat scandal in presa, dar si in societate. Jurnalistii de la Romania TV denunta faptul ca ar fi fost amenintati sa sa opreasca acest interviu. Andreea Cretulescu spune ca Victor Ciutacu a fost presat sa se opreasca difuzarea…

- Prima parte a interviului a fost difuzata miercuri, 14 martie, iar Sebastian Ghița a lamurit cateva aspecte legate de modul in care ajungeau casetele la Romania TV dupa plecarea sa in Serbia. Totodata, fostul deputat a vorbit despre seara in care s-a decis sa plece in Serbia. Ghița a povestit ca…

- Președintele comisiei de cultura și mass-media din Camera Deputaților, Gigel Știrbu (PNL), a transmis o scrisoare directorului TVR Doina Gradea, in care a invitat-o pe aceasta la audieri in comisie pe tema difuzarii de catre TVR, miercuri seara, a interviului cu Sebastian Ghița, aflat in Serbia.

- Romania TV difuzeaza joi seara, incepand cu ora 21.00, partea a doua a interviului cu Sebastian Ghita, realizat de Ion Cristoiu la Belgrad. In prima parte a interviului, Sebastian Ghita a afirmat ca detine in telefon o fotografie cu Laura Kovesi, sefa DNA, la el acasa, intr-o vizita. De asemenea, el…

- Un interviu realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghița in Serbia a ajuns sa fie preluat simultan de patru televiziuni: trei de știri plus televiziunea naționala. Toate in același timp. Dupa difuzarea interviului, președintele Comisiei de cultura, Gigel Știrbu, a declarat ca i-a trimis directorului…

- Deputatul USR Iulian Bulai, membru in comisia de Cultura a Camerei Deputatilor, a declarat joi ca i-a cerut presedintelui comisiei, Gigel Stirbu, audierea sefei TVR, Doina Gradea, cu privire la difuzarea interviului cu Sebastian Ghita, motivand ca „TVR nu trebuie sa se transforme in portavoce pentru…

- Presedintele comisiei de Cultura din Parlament, Gigel Stirbu, i-a cerut joi directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, sa fie prezent la comisia de Cultura pentru o audiere privind interviul cu Sebastian Ghita difuzat de TVR 1. In motivarea emisa de Comisie se arata ca televiziunea publica…

- Interviul realizat de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghita a starnit un imens interes in societatea romanesca, avand in vedere dezvaluirile pe care patronul de televiziune le-a facut despre grupul celebru de oameni-cheie, adus in prim plan de jurnalistul EvZ Dan Andronic, in deja…

- In prima parte a interviului, Sebastian Ghita a afirmat ca detine in telefon o fotografie cu Laura Kovesi, sefa DNA, la el acasa, intr-o vizita. De asemenea, el a mai spus ca nu a planuit plecarea sa din tara, inainte de decembrie 2016. "Nu am planuit aceasta fuga sau plecare. Poate…

- Presedintele Comisiei de cultura, deputatul PNL Gigel Stirbu, a declarat ca i-a trimis directorului interimar al TVR, Doina Gradea, solicitarea de a veni in fata comisie pentru a da explicatii in contextul in care TVR a difuzat interviul cu deputatul fugar Sebastian...

- * Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa fie finalizata la sfarsitul acestei saptamani, a anuntat vicepresedintele CSM, Codrut Olaru. * Directorul general…

- Dorina Rusu, membru al Consiliul National al Audiovizualului (CNA), s-a sesizat dupa ce interviul cu fostul deputat Sebastian Ghita, acordat lui Ion Cristoiu, a fost difuzat simultan, miercuri seara, de patru televiziuni – Antena 3, B1 TV, Romania TV si TVR 1, principalul post public de televiziune.…

- Presedintele comisiei de Cultura din Parlament, Gigel Stirbu, i-a cerut joi directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, sa fie prezenta la comisia de Cultura pentru o audiere privind interviul cu Sebastian Ghita difuzat de TVR 1. In motivarea emisa de Comisie se arata ca televiziunea publica…

- Narcisa Iorga, fost membru CNA, vorbește, intr-o postare pe facebook despre scandalul starnit de difuzarea interviului cu Ghita simultan pe patru posturi TV. Aceasta susține, cu trimitere la lege ca vreau sa va spun ca „NU e nimic ilegal in acest fapt”.

- Doina Gradea, directorul general interimar al Televiziunii Romane, va fi audiata in Parlament pe data de 20 martie, la ora 12, cu privire la decizia de difuzare la TVR a interviului cu Sebastian Ghita. USR susține ca șefa TVR trebuie sa explice contribuabililor cum a fost servit interesul public prin…

- Directorul general interimar al Societatii Romane de Televiziune, Doina Gradea, a fost invitata, in 20 martie, la comisia de cultura a Camerei Deputatilor pentru a da explicatii in legatura cu difuzarea pe postul national de televiziune a interviului realizat cu Sebastian Ghita. "Stimata…

- Doina Gradea este chemata la Comisia de cultura, dupa difuzarea interviului cu Sebastian Ghița la TVR, in emisiunea prezentata de Ionuț Cristache. Directorul interimar al televiziunii publice este așteptat sa se prezinte pe 20 martie, in fața comisiei. „Am trimis o invitatie doamnei director interimar…

- "Am trimis o invitatie doamnei director interimar pentru ca marti, 20 martie, ora 12:00, sa fie prezenta la audieri in fata membrilor comisiei. Acel interviu cu Serbastian Ghita a fost difuzat de patru televiziunii in acelasi timp. Pe noi nu ne intereseaza ca celelate televiziuni au dat interviul.…

- Sebastian Ghita iese la rampa cu noi dezvaluiri despre statul paralel si despre legaturile stranse dintre marii lideri politici si capii serviciilor. Cel putin asta sustine jurnalistul Dan Andronic ca va contine, pe scurt, episodul 2 din interviul realizat de Ion Cristoiu cu fostul deputat, aflat…

- Dorina Rusu, membru al Consiliul National al Audiovizualului (CNA), s-a sesizat dupa ce interviul cu fostul deputat Sebastian Ghita, acordat jurnalistului Ion Cristoiu, a fost difuzat simultan, miercuri seara, de patru televiziuni – Antena 3, B1 TV, Romania TV si principalul post public de televiziune,…

- Presedintele comisiei de cultura si mass-media din Camera Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), a transmis o scrisoare directorului TVR Doina Gradea, in care o invita pe aceasta la audieri in comisie pe tema difuzarii de catre TVR, miercuri seara, a unui interviu cu Sebastian Ghita, aflat in Serbia, pentru…

- Presedintele Comisiei de cultura, deputatul PNL Gigel Stirbu, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca i-a trimis directorului interimar al TVR, Doina Gradea, solicitarea de a veni in fata comisie pentru a da explicatii in contextul in care TVR a difuzat interviul cu deputatul fugar Sebastian Ghita.

- Directorul TVR este chemat la raport, in Parlament, pentru ca și-a permis sa sa fie de acord ca televiziunea publica sa difuzeze interviul acordat de Sebastian Ghita, de la Belgrad, in timp ce statul roman cheltuie bani, timp și energie sa aduca acasa un urmarit internațional. Directorul interimar al…

- Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a fost chemata sa dea explicatii in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, dupa ce televiziunea publica a difuzat interviul lui Ghita prezentat in exclusivitate de EVZ, simultan cu Romania TV, Antena 3 si B1 TV. Primul…

- Interviul acordat de "fugarul" Sebastian Ghita, de la Belgrad, provoaca primul scandal in Parlament. Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a fost chemata sa dea explicatii in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, dupa ce televiziunea publica a difuzat…

- Un fenomen neobișnuit dupa 1989 in Romania. Primul interviu cu fugarul Sebastian Ghița este difuzat concomitent de patru televiziuni naționale la ora de maxima audiența - de la 0ra 21.00.Victor Ponta s-a DEZLANȚUIT la Digi 24: Declarația cu care a UIMIT pe toata lumea Este vorba de…

- Racirea brusca a vremii si ninsorile tarzii – neasteptate in iarna blanda de care am avut parte – au dat peste cap socotelile pentru curatenia de primavara. Municipalitatea resiteana a lansat si anul acesta concursul „Resita curata – Curatam si mentinem“, pentru care, potrivit calendarului, asociatiile…

- "Migranti vom avea si in continuare. Nu trebuie sa isi faca nimeni iluzii ca se va opri fluxul migratoriu. Nu se va opri si atunci este nevoie de proceduri foarte clare, proceduri comune pentru zona de granita, proceduri foarte clare de readmisie si atunci lucrurile vor functiona in continuare foarte…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca vor exista migranti in continuare la granita dintre Serbia si Romania, precizand insa ca nu exista probleme intre cele doua tari in aceasta privinta. "Migranti vom avea si in continuare, nu trebuie sa-si faca nimeni iluzii ca se va opri fluxul…

- Un proiect de lege mai permite si o manifestare mai autoritara a oamenilor legii fața de persoanele recalcitrante. Vor crește și valorile maxime ale unor amenzi precum cele legate de refuzul de legitimare sau de organziarea de petreceri private in spațiul public.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca este nevoie de un proiect de reformare a Politiei Romane, dupa ce, anul trecut, institutia s-a confruntat cu unele cazuri "grave" care au pus in pericol increderea cetatenilor in institutie. Ea a adaugat ca este necesar ca politistul sa…

- Inca din luna noiembrie 2017 am atras atenția oficialilor asupra problematicii legate de situația cetațenilor romani din Diaspora care, din cauza unui ordin de ministru care stabileste un format aberant al unui chestionar, sunt obligati sa depuna la ANAF un tom de documente, unele dintre ele fiind…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita continua atacurile la adresa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), in contextul scandalului generat de fostul deputat Vlad Cosma care a dezvaluit cum se "fabricau" probe si dosare la DNA...

- "Așteptari din partea mea referitoare la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra mea in acest sens va asigur ca nu sunt. Nu voi sesiza Inspectia Judiciara. Consider ca la acest moment nu mai este necesarea sesizarea Inspectiei Judiciare pentru ca daca as sesiza s-ar prelungi cu mult, ar trebui…

- Inregistrari care arata ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si a fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma. Acesta a fost pus sa faca un denunt si sa fabrice…

- Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal Constanta se reunesc saptamana aceasta pentru a aviza proiectele de hotarare care vor intra pe ordinea de zi a sedintei CL din aceasta luna. Comisia nr. 5 pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor…

- Parlamentul a declansat marti procedurile pentru alegerea unui nou Consiliu de Administratie la Societatea Romana de Televiziune, iar institutiile abilitate au 15 zile la dispozitie pentru a face propuneri de membri. 'A fost declansata procedura parlamentara pentru alegerea unui nou Consiliu…

- Directorul general interimar al TVR, Doina Gradea, a declarat marti, la Timisoara, ca si-ar dori ca pana in anul 2021, cand Timisoara va exercita titlul de Capitala Culturala Europeana (CCE), sa se organizeze in acest oras nu doar finala nationala Eurovision, ci si una internationala. …