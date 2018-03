Stiri pe aceeasi tema

- ”Fata de obiectul de reglementare, consideram ca legea transmisa la promulgare se impune a fi reanalizata de catre Parlament sub aspectul oportunitatii acesteia intrucat, pe de o parte, interesul public general nu justifica o asemenea reglementare, fiind afectate standardele de integritate, iar pe…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a stabilit ca Doina Dimulescu, fost manager al Spitalului Universitar de Urgenta "Elias" din Bucuresti, s-a aflat in stare de incompatibilitate.Citeste si: Un fost ministru din Guvernul USL, reactie TRANSANTA in razboiul Dragnea-Ponta-Maior: 'Dragnea…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a stabilit ca Doina Dimulescu, fost manager al Spitalului Universitar de Urgenta 'Elias' din Bucuresti, s-a aflat in stare de incompatibilitate. Potrivit unui comunicat al ANI, in perioada 7 decembrie 2010 - 14 august 2014, simultan cu detinerea functiei de manager…

- Amazon a creat un nou domeniu de activitate, iar acest model de business a ajuns deja in Romania la cifre de minim 50 de milioane de USD pe an. Sellerii de succes din top 10 au realizat anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de USD. In contextul creșterii accelerate a numarului de cumparatori de…

- Persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si cele care incaseaza venituri minime sunt scutite de plata contributiei de asigurari sociale (CAS), ca urmare a unei Ordonante de Urgenta adoptate de Guvern.In urma noilor masuri adoptate de Executiv, vor fi scutite de…

- Codrin Ștefanescu candideaza pentru funcția de secretar general al PSD, la Congresul Extraordinar de sambata. El a precizat ca nu știe daca va putea participa la Congres, pentru ca nu este delegat. El a menționat ca o susține pe Ecaterina Andronescu, pentru funcția de președinte executiv. ”Astazi traiesc…

- Marian Paun a fost eliberat, miercuri, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii pentru Reforma Feroviara, in locul lui fiind numit Gigi Gavrila, conform deciziilor premierului Viorica Dancila, publicate miercuri in Monitorul Oficial. 'Avand in vedere propunerea formulata…

- Suntem mari consumatori de medicamente si de unguente analgezice, arata studiile. Si totusi, cat de bine controlam durerea in tara noastra? Discutam despre terapia durerii cu conf. dr. Elena Copaciu, medic primar anestezie terapie intensiva, de la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti.

- Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar. Judecatorii l-au scapat de arestul preventiv dupa ce s-a impacat cu victima pe care a inșelat-o. Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar, au decis marți magistratii Judecatoriei Strehaia. Judecatorii au decis ca nu este nevoie ca…

- Magistratii Judecatoriei Strehaia au decis, marti, ca Leo de la Strehaia sa fie cercetat sub control judiciar. Hotararea poate fi contestata in termen de 48 de ore de la pronuntare. Surse judiciare citate de Mediafax au declarat ca Leo de la Strehaia s-ar fi impacat cu romanul stabilit in…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta marti, 6 martie, o decizie in cazul sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant persoana…

- Cele mai scazute temperaturi din aceasta perioada, cu temperaturi care vor cobori chiar si la – 25 de grade Celsius, vor fi inregistrate in aceasta dimineata, iar Capitala si 29 de judete se afla sub cod portocaliu de ger pana vineri seara. Pentru restul judetelor – treisprezece –…

- In prima luna a acestui an, peste 3,655 milioane de copii au beneficiat de acest ajutor social. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti - 322.127 si in judetele Iasi - 179.123, Suceava - 139.015 si Bacau - 132.065.La finele lunii ianuarie, erau suspendati de la plata 145.768…

- „Am si declansat procedura de autorizare. Am depus, ieri, la Primaria Capitalei o solicitare de autorizare pentru un miting in 24 martie in fata Ministerului de Interne", a declarat Dumitru Coarna. Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) a adaugat…

- Caras-Severinul se numara printre judetele in care, in dimineata de joi, 22 februarie, au fost demarate 101 perchezitii domiciliare, fiind puse in aplicare 27 de mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat statului fiind estimat la doua milioane de euro. Potrivit…

- Peste o suta de perchezitii ale politistilor si procurorilor au loc, joi, in 16 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniile constructii si comert cu metale feroase si neferoase, cu un prejudiciu de aproximativ doua milioane de euro. Un numar de 27 de persoane vor fi duse…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anutat ca primarul comunei Homorod, Marcel Pelei, este incompatibil. ANI susține ca primarul Pelei, in perioada 28 mai 2014 – 27 noiembrie 2015, a detinut si a exercitat simultan functia de primar si calitatea de comerciant persoana fizica in cadrul PFA Pelei…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența indiciilor privind posibila incalcare a regimului juridic al conflictului de interese in materie penala in cazul a trei persoane cu funcții publice, dupa cum urmeaza: 1. STRATULAT IOAN SORIN, șef Secție clinica recuperare,…

- "Agenția Naționala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa de catre LUCAN MIHAI, fost medic șef secție – Secția Clinica Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, și fost membru in Consiliul…

- Potrivit calendarului fiscal stabilit de ANAF pentru luna in curs, luni este termenul-limita pentru depunerea urmatoarelor patru declarații fiscale, potrivit Avocatnet.ro. Declarația de inregistrare fiscala/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entitați fara personalitate…

- Ministrul Finantelor: Angajatorii din patru sectoare vor retine la sursa CASS Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile…

- „In sectorul buegtar sunt mai multi angajati in regim part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori. Legea salarizarii nu afecteaza sub nicio forma drepturile salariale ale acestora, dar in Ordonanta de Urgenta nr. 79/2017 s-a stabilit ca angajatii platesc contributii la…

- De la 20 mai 2019 pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, in conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, vizat de Art. 15 si 16 ale…

- Primaria Sectorului 1 va coopta in echipa sa primul administrator public ("city manager") din istoria instituției. In ședința Consiliului local din 31 ianuarie, a fost aprobata hotararea privind numirea și eliberarea din funcție a administratorului public de catre Primarul Sectorului 1, pe baza unor…

- Nota cea mai mare la proba prezentarii de proiect de la concursul pentru ocuparea functiei de manager la Serviciul Judetean de Ambulanta Bihor (sustinuta marti, la Bucuresti) a obtinut-o tot dr. Liciniu Catalin Venter, care a luat 9,73.

- Prim-adjunctul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, colonel Cristian Radu, a declarat, marti, la Alba Iulia, ca IGSU va derula in urmatorii ani un amplu proiect in valoare de 40 de milioane de euro prin care va infiinta o retea de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava,…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va derula un proiect in valoare de 40 de milioane de euro, dedicat atat acumularii de competente pentru personalul operativ, dar si infiintarii unei retele de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava, Timis, Hunedoara, Dolj,…

- Ajutorul de inmormanare este de mare folos pentru majoritatea famililor indoliate. Ajutorul de inmormantare s-a majorat substantial fata de anul precedent 2017. Anul 2018 aduce noi reglementari legislative privind acordarea ajutorului de deces. Cuantumul ajutorului de deces in 2018 a intrat in vigoare…

- lena Copaciu, medic primar ATI la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti, trage un semnal de alarma in privința pericolelor la care sunt supuși jucatorii de tenis și vorbește in special despre finala Australian Open dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. "S-a intors o noua pagina in istoria…

- Doi barbati au fost identificati dupa ce au inșelat un batran cu aproape 80.000 lei. Un tanar 25 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, iar un alt barbat, de 63 de ani, se sustrage urmaririi penale, fapt pentru care a fost propusa emiterea unui mandat de arestare in lipsa. In data de 25.01.2018, Politia…

- Sorina Pintea a fost votata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de ministru al Sanatatii. Economist de profesie, ea a fost in ultimii ani managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare. Sorina Pintea este al treilea maramuresean care este numit intr-o functie de ministru in Guvernul…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- Legea transmisa la promulgare pe 30 decembrie are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 161/2003 in sensul eliminarii incompatibilitatii functiilor de deputat, senator, membru al Guvernului, prefect, subprefect, primar, viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti,…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Actrița și cantareața Jeni Nicolau a tras o mare spaima in momentul cand, revenita din vacanța, a dat peste o persoana straina in casa ei. Jeni Nicolau, care a fost la un pas de moarte dupa ce s-a curentat pe scena , a povestit despre un incident care a avut loc in locuința sa. Intoarsa din vacanța,…

- Un agent de paza din Constanta care insotea un tren de marfa a folosit pistolul cu cartuse din cauciuc pe care il avea asupra lui, in gara Deva, informeaza Agerpres.ro. Politia face cercetari in acest caz dupa ce o persoana a reclamat ca ar fi fost ranita in timp ce traversa liniile de cale ferata,…

- Bucuresti, 15 ian /Agerpres/ - Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca demisioneaza din functia de premier al României. "Plec cu fruntea sus", a spus Tudose. El a precizat ca nu va asigura interimatul la Palatul Victoria "Da, în…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009…

- Soc si groaza in night-life-ul Romaniei! Cea mai scumpa sampanie comandata vreodata in tara noastra, Armand de Brignac brontozaur, de 30 de litri, care costa 100.000 de euro, a fost vanduta! CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , are in exclusivitate detalii despre achizitionarea sampaniei si despre…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a luat masuri suplimentare pentru trecerea dintre ani, astfel ca vor fi mobilizati zilnic peste 5.100 de pompieri cu 2.900 de mijloace tehnice, efectivele putand fi suplimentate in cazul aparitiei unor situatii de urgenta de amploare. De asemenea,…

- In perioada 15 decembrie 2017 – 27 decembrie 2017, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vrancea au desfasurat misiuni de ordine publica prin patrule de jandarmi si in sistem integrat (patrule mixte) in zona de competenta, executand in acest mod un numar de 323 misiuni,…

- "A expirat interimatul doamnei Beatrice Rancea si a fost numit un alt interimar in persoana domnului Stefan Ignat, pana la concursul care va avea loc la primavara. Nu-i nici un motiv. E o chestiune normala, tehnica. N-are nicio legatura cu vreun repros sau cu vreo imputare care sa tina de altceva…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: CAPATINA DANUT, aflat in stare de detinere, la data faptelor manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.…

- Cateva sute de transportatori sunt, la ora transmiterii stirii, in fata Guvernului, unde protesteaza, solicitand o ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane. "Nu…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- SAVALIUC CRISTIAN Nascut in: MUN. FOCSANI, JUD. VRANCEA Data nașterii: 31-08-1970 Cetațenie: ROMANA Domiciliat in: MUN. FOCSANI, JUD. VRANCEA Localitatea: FOCSANI Motivul: MANDAT DE EXECUTARE A PEDEPSEI CU INCHISOAREA Fapta: Evaziune fiscala Semnalmente Inaltime…