- "Am aflat cu tristete ca a murit inca o interpreta de muzica populara, Doina Cernea de la Giurgiu...Dupa o lunga si grea suferinta...O cunosc de multi ani, venea des in emisiunile mele...Dumnezeu s-o odihneasca in pace! Mergeti, dragi interpreti sa ii duceti o floare si sa ii aprindeti o lumanare…

- Este doliu in muzica romaneasca! Nidia Moculescu a anunțat ca i-a murit un prieten extrem de drag. Este vorba despre cantarețul Cristian Luca, cunoscut cu numele de scena Krystal. Se pare ca artistul a murit pe miercuri, 24 octombrie, chiar de ziua lui de naștere! „Odihnește-te in pace, prieten vechi!…

- Cantareata de muzica populara, Lili Ciortan trece prin momente cumplite, scrie Romania TV.Sora sa a murit dupa ce a cazut de la etajul 4.Interpreta se afla la o petrecere cu politisti in momentul in care s a petrecut tragedia.Cantareata de muzica populara a aflat ca sora sa a murit abia la finalul petrecerii,…

- Sora interpretei de muzica populara Lili Ciortan a murit dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuieste, aflat in localitatea vasluiana Negresti. Elena Ciortan, in varsta de 70 de ani, a fost gasita de echipajele SMURD in stare critica. Cadrele medicale SMURD, acolo unde lucreaza si…

- Anunțul trist a fost facut de catre Andrada Barsauan, cantareața de muzica populara care colabora cu Daniel Siminic. Barbatul a murit in urma unui infarct. Cunoscuta interpreta de muzica populara si-a pierdut un foarte bun prieten și colaborator. Daniel Siminic a lucrat și in televiziune dar, in ultimii…

- Interpreta de muzica populara Silvana Riciu a mers la mormantul mamei sale. Artista ii duce dorul celei care i-a dat viața. Cantareața de muzica populara Silvana Riciu a fost la mormantul mamei sale, care a murit in urma cu 17 ani. Artista inca sufera dupa cea care i-a dat viața . Silvana Riciu a transmis…

- Doliu in lumea muzicii populare! Interpretul de muzica populara, taragotistul Dumitru Farcas, a murit in noaptea de luni spre marți (7 august) intr-un spital din Cluj, in urma unui infarct. Taragotistul avea 80 de ani. Dumitru Farcas a murit intr-un spital din Cluj, unde era internat in urma unui infarct,…