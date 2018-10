Stiri pe aceeasi tema

- Fernando Rodriguez Serena, autorul golului victoriei echipei Real Madrid in finala Cupei Campionilor Europeni la fotbal cu Partizan Belgrad, din 1966, a incetat din viata la varsta de 77 de ani, a anuntat clubul ma...

- Prezentatorul TV Denis Norden s-a stins din viața la varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut de familia sa. Barbatul a murit miercuri dimineața, dupa multe saptamani petrecute in spitalul Royal...

- Norifumi Yamamoto, cunoscut in lumea artelor martiale sub numele de „Kid”, multiplu campion atat in MMA cat si in kickboxing, a murit la varsta de 41 de ani, din cauza cancerului. Norifumi Yamamoto era...

- Este zi de doliu in lumea sportului! Un fotbalist roman s-a stins din viața la numai 22 de ani! Halucinant este faptul ca, in urma cu trei saptamani, tanarul a incercat sa-și ia viața prin spanzurare.

- Doliu in lumea sportului din Romania. Un cunoscut antrenor s-a stins din viața.Prof. Doctor Aurelian Segarceanu, antrenor emerit de tenis, tatal fostului jucator Florin Segarceanu, actualul capitan-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a murit la varsta de 84 de ani, informeaza FR Tenis.…

- Profesor Doctor Aurelian Segarceanu, antrenor emerit de tenis si tatal fostului jucator Florin Segarceanu, actualul capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a murit la varsta de 84 de ani, anunta Federatia Romana de Tenis.Nascut la 16 ianuarie 1934, Aurelian Segarceanu a fost unul dintre…

- Doliu in lumea sportului american. Fostul wrestler Brian Lawler a murit duminica, 29 iulie, la 46 de ani, dupa ce a incercat sa se sinucida in inchisoarea din Memphis, Tennessee, in care era incarcerat pentru conducere sub influenta alcoolului si refuzul de a opri la semnalele politistilor.Fiul…

- Lumea sportului este in doliu, dupa ce comentatorul sportiv Marius Ancuța s-a stins la varsta de 50 de ani. Marius Ancuța era antrenor de snooker sși comentator Eurosport. Anunțul trist a fost facut chiar pe...