- Polițiștii care opresc turiștii pe drumul de la vama romaneasca și pana la stațiunea de schi de la Bukovel, Ucraina, au fost filmați in timpul unei operațiuni de aplicare a ”legii”. Au oprit doua mașini din Romania, care reveneau de la schi și au trecut le terorizarea șoferilor. Șpaga era ceruta in…

- Partia de schi din Campulung Moldovenesc, de pe Rarau, se va deschide oficial pe 5 ianuarie, au anuntat autoritatile locale. Anterior, primaria promisese ca pana de Sarbatori oamenii vor putea schia pe primii 2,8 kilometri, insa au aparut intarzieri in omologarea partiei. Proiectul a inceput in 2009…

- Traficul rutier este intens pe DN1 si s-a format o coloana de masini in miscare de la Comarnic spre Brasov, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Prahova, informeaza Agerpres.De asemenea, s-a format o coloana de masini in miscare de la Centura orasului Sinaia pana la Busteni, iar pe…

- Turistii care isi petrec minivacanta pe Valea Prahovei vor avea parte de un spectacol unic de Ziua Nationala. Pentru prima data Castelul Peles va fi luminat tricolor, iar Garda Republicana Franceza va concerta in aer liber la Sinaia, in premiera in Romania.

- Imagini incredibile suprinse pe platoul Bucegi. Turistii au privit fascinati un fenomen meteo spectaculos. O mare de nori a acoperit Valea Prahovei. Din varful crestelor, turistii au filmat albul infinit. Iar pana sa ajunga la 2.000 de metri altitudine, multi s-au simtit ca-ntr-un avion. …

- Fostul Principe Nicolae xi Alina Binder xi-au unit destinele in fata Lui Dumnezeu pe 30 septembrie intr-o ceremonie de poveste, la Sinaia. Imediat dupE nuntE, cei doi au plecat la Curtea de Argex, acolo unde au vizitat mormintele Regelui Mihai xi pe cel al Reginei Ana, acesta insemnand xi inceputul…

- Traficul este aglomerat, duminica, pe DN 1, Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni si intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de mers catre Capitala, din cauza numarului mare de turisti care se intorc din statiunile montane. Viteza de deplasare este de 30 km/ora.