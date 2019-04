Stiri pe aceeasi tema

- Un targujian a postat pe contul personal de socializare mai multe imagini dar și un filmuleț in care critica vehement condițiile insalubre din mijloacele de transport in comun din Targu Jiu. Acesta a surprins in cateva fotografii condițiile mizere in care cetațenii sunt nevoiți sa calatoreasca…

- Un avion al companiei British Airways, care plecase din Londra cu destinatia Dusseldorf (Germania), a aterizat din greseala la Edinburgh (Scotia), la 1000 de kilometri departare de destinatia initiala, relateaza The Guardian, potrivit Mediafax. In loc sa se indrepte spre ...

- Politia britanica a detonat astazi un pachet suspect trimis unei universitati scotiene si investigheaza un alt colet suspect trimis Universitatii din Essex, in timp ce inca un pachet descoperit la intrarea in parlamentul de la Londra s-a dovedit a fi inofensiv, relateaza agentia Reuters. Politia din…

- In 2014, Scotia a organizat o consultare privind independenta, in cadrul careia 55% au respins separarea de Regatul Unit, dar victoria Brexitului la referendumul din 2016, in care majoritatea scotienilor (62%) au sprijinit ramanerea in UE, a redeschis aceasta dezbatere.

- Momente de groaza pentru pasagerii unui avion care efectuat o cursa din Londra spre Gibraltar. Vantul puternic a impiedicat aterizarea aparatului de zbor, care din cauza rafalelor se inchina puternic in stanga si in dreapta.

- ​La jumatatea lui ianuarie simpla imagine a unui ou a batut recordul de like-uri pe Instagram, în prezent ajungând sa aiba peste 52 de milioane. A fost unul dintre episoadele în care un lucru banal reușește sa ”rastoarne” internetul și întâmplarea este greu…

- Milioane de britanici ar putea fi pagubiti daca se ajunge la un Brexit fara acord, scrie presa de la Londra. Peste 5 milioane de bilete de avion ar putea fi anulate de catre companiile aeriene, in cazul unui...