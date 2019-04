Doi turisti straini salvati noaptea trecuta de pe munte: “erau aproape de socul hipotermic” Doi tineri din Cehia, porniti intr-o drumetie pe munte, in judetul Brasov, au ajuns sa treaca printr-o experienta pe care foarte probabil ca nu o vor uita prea curand. Turistii, in varsta de 24 si, respectiv, 25 de ani, pornisera vineri dupa-amiaza dinspre Bran catre Busteni. Au ales sa parcurga distanta pe un traseu montan […] Doi turisti straini salvati noaptea trecuta de pe munte: “erau aproape de socul hipotermic” is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti din Cehia au fost salvati de jandarmii si salvamontistii brasoveni dupa ce au pornit pe un traseu din masivul Bucegi, iar la un moment dat nu au mai putut continua deplasarea din cauza oboselii, a zapezii si a temperaturilor scazute, ei fiind echipati necorespunzator. Cand salvatorii au…

- Salvamontistii au avut, duminica, greaua misiune de a urca pe munte pentru a recupera trupul fata viata al unei persoane. Nu mai putin de 10 salvatori montani din cadrul serviciilor Salvamont Prahova si Busteni au pornit in aceasta actiune, dupa ce un turist anuntase faptul ca a observat trupul fara…

- Doua persoane de nationalitate germana au fost ranite, luni seara, in urma unui carambol petrecut pe Drumul Național 1 (DN1), in zona centurii de vest a Ploiestiului. In accident au fost implicate trei autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova. ''Accident rutier…

- Un autoturism a fost avariat, in aceasta dimineața, la Bușteni, pe Drumul Național 1 (DN1), dupa ce mai multe pietre dintr-un zid de protecție au cazut pe partea carosabila. Incidentul a avut loc la kilometrul 132, pe sensul catre Ploiesti, iar in zona au fost montate jaloane pentru a putea fi ocolita,…

- Turisti straini rataciti pe munte au fost salvati de Salvamot Valcea Doi turisti francezi au fost salvati în cursul noptii, dupa o interventie de 11 ore, de catre jandarmii montani si cei de la Salvamont Vâlcea. Turistii strani au gresit poteca de coborâre de la Cabana Cozia…

- Printre misiunile pe care le-au desfasurat salvatorii montani pe finalul saptamanii recent incheiate s-a numarat si o interventie dificila derulata pentru salvarea a doi turisti francezi. A fost vorba despre o actiune deloc usoara, mai ales ca nu s-a desfasurat ziua, si de durata. Dupa ce au fost anuntati…

- Doi turisti francezi, care s-au ratacit pe munte in timp ce coborau de la Cabana Cozia din Calimanesti, au fost salvati, luni dimineata, de salvamontisti si jandarmii montani dupa o interventie de 11 ore, au anuntat reprezentantii Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Valcea. Cei doi au fost gasiti…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre Capitala, se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1. Astfel, sunt coloane de autoturisme intre Predeal si Busteni, precum si intre Sinaia si Comarnic, pe…