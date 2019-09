Stiri pe aceeasi tema

- Zona de munte a judetului Suceava este inca plina de turisti, desi vacanta elevilor se apropie de sfarsit. Vremea buna, dar si zilele libere ramase pana la inceperea noului an scolar ii determina pe multi oameni sa petreaca timpul in zona de munte a judetului Suceava. Aici sunt multiple modalitati de…

- Salvamontistii din Busteni intervin luni seara pentru a salva doua grupuri de turisti, printre care se afla si copii, surprinsi de vrmea rea pe traseele montane din Busteni. Unii dintre turisti acuza probleme medicale, anunta salvatorii montani solicitati sa intervina.

- Azi dimineața, in jurul orei 08.30, jandarmii montani de la Borșa au fost solicitati in vederea cautarii si salvarii a patru persoane ratacite in zona lacului Buhaiescu din munții Rodnei. Spre acel loc au pornit 3 subofițeri din cadrul Postului de Jandarmi Montan Borșa alaturi Salvamont și au demarat…

- ■ salvamontistii au intervenit de doua ori intr-o zi ■ au avut nevoie de ajutor o femeie care si-a rupt piciorul si o tinara ■ vremea nu este prielnica drumetiilor montane ■ Lucratorii din cadrul Salvamont Neamt au intervenit de doua ori pe 31 iulie, pentru doua persoane care au avut nevoie de ajutor.…

- Doi turisti germani au avut parte de o excursie cu peripetii, la acest final de saptamana, in padurea din apropiere de Cota 1.500, la Sinaia. Cum in cale le-au aparut nu unul, ci doi ursi, oamenii au inteles riscurile si ca nu mai pot urma traseul marcat. Asa ca au pus mana pe telefon si […]

- Sambata, 22 iunie, jandarmii din cadrul detasamentului Sinaia/Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova au acționat, in sprijinul a doua persoane de naționalitate germana, care, aflate, in zona “Cota 1500”, langa statia meteo, au fost surprinse de doi ursi, ramanand astfel blocate in afara traseului. …