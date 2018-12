Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti s-au ratacit in seara zilei de vineri, 28 decembrie, in afara zonei schiabile Arieseni-Vartop, la limita dintre Alba si Bihor. Ei au reusit sa revina la partie pe baza recomandarilor facute telefonic de catre salvamontistii, care plecasera deja in cautarea lor. „Salvatorii montani au luat…

- Trei persoane care s-au ratacit in masivul Ceahlau, la peste 1.200 de metri altitudine, au fost recuperate, in cursul noptii, de catre salvamontisti, actiunea fiind una extrem de dificila din cauza intunericului, a animalelor salbatice si a temperaturilor negative. Potrivit informatiilor postate pe…

- Sase turisti din Bucuresti, intre care trei copii, au fost recuperati, vineri seara, de jandarmii montani din Prahova, dupa ce s-au ratacit pe traseul Valea Stanii – Cabana Ciucas, din cauza ca s-au abatut de la traseul marcat.

- Operatiune de salvare in miez de noapte in Muntii Bucegi. Epuizati fizic, doi turisti din Ucraina au cerut ajutorul salvamontistilor dupa ce au fost prinsi de lasarea intunericului, pe Jepii Mici, relateaza Romania TV. Cei doi turisti au mers in drumetie pe un traseu montan, dar la lasarea noptii si…