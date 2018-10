Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de salvamontisti din Sibiu intervine, luni seara, pentru recuperarea a doi turisti maghiari care au ramas blocati intre stanci, in zona Varfului Negoiu, dupa ce au iesit de pe traseul marcat, pentru a scurta drumul spre cabana.

- Salvamontiștii din Sibiu intervin, luni seara, pentru a salva doi turiști maghiari, care au ramas blocați intre stanci, in zona Varfului Negoiu, din Munții Fagaraș, dupa ce au parasit drumul marcat, informeaza mediafax. Șeful Salvamont Sibiu, Adrian David, a declarat, luni seara, ca cei doi…

- Salvamontiștii din Bușteni intervin, luni seara, pentru recuperarea a doi turiști ucraineni care au ramas blocați pe un traseu din Munții Bucegi, aceștia anunțand ca sunt epuizați fizic și nu pot cobori singuri, transmite corespondentul MEDIAFAX. Șeful Salvamont Bușteni, Gheorghe Haiduc, a…

- Doua echipe de salvamontisti din judetele Arges si Sibiu cauta doi turisti straini, care au anuntat ca au nevoie de ajutor, pentru a fi coborati de la refugiul Caltun din Muntii Fagarasului, dupa ce au fost surprinsi luni de ninsoarea din zona Varfului Negoiu, a anuntat seful Salvamont Sibiu, Adrian…

- Salvamontistii din statiunea Busteni intervin, marti seara, pentru recuperarea unui grup de opt turisti care au solicitat sprijinul salvatorilor in conditiile in care au ramas pe traseul Jepii Mici dupa lasarea intunericului, iar un membru al grupului are

- Trei persoane au ramas blocate pe o stanca, pe muntele Cozia, in timp ce coborau, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu.

- Salvamontistii sibieni intervin pentru salvarea unui turist in varsta de 40 de ani care a cazut intr-o zona abrupta din Muntii Fagaraș circa 40 de metri. Potrivit Salvamont Sibiu, turistul roman in varsta de 40 de ani a cazut intr-o zona abrupta din Muntii Fagaraș circa 40 de metri și a suferit rani…

- Câinii ciobanești care pazesc o stâna din Caldarea Capra, în Munții Fagaraș, au atacat trei turiști. Ca sa scape oamenii au fugit, însa, unul dintre ei a fost mușcat. Salvamontiștii argeșeni au intervenit.