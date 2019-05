Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina au depistat și reținut doi cetateni din Guineea Franceza si Gambia care au incercat sa intre ilegal in Romania, din Ucraina. Cei in cauza urmeaza sa fie preluați de autoritațile ucrainene in baza acordului de readmisie, pentru…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava au depistat și reținut trei cetațeni din Irak care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele au fost predate, conform acordului de readmisie, autoritatilor de frontiera din Ucraina. La sfarșitul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava au depistat și reținut trei cetațeni din Irak care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele au fost predate, conform acordului de readmisie, autoritatilor de frontiera din Ucraina. La sfarșitul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava au depistat și reținut trei cetațeni din Irak care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele au fost predate, conform acordului de readmisie, autoritatilor de frontiera din Ucraina. La sfarșitul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina au depistat si reținut trei cetațeni din Somalia, Algeria si Eritreea care au trecut frontiera din Ucraina, in Romania, pe jos. In data de 3 aprilie a.c., la nivelul Sectorului P.F. Brodina – I.T.P.F. Sighetu Marmației s-a declanșat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina au depistat si reținut șase cetațeni din Bangladesh, care au intrat ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele in cauza urmeaza sa fie preluate de autoritațile ucrainene, in baza acordului de readmisie, in vederea dispunerii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina au depistat si reținut șase cetațeni din Bangladesh, care au intrat ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele in cauza urmeaza sa fie preluate de autoritațile ucrainene, in baza acordului de readmisie, in vederea dispunerii…

- Andrei si Alina, un dentist si o corporatista care locuiau in Cluj-Napoca, au decis sa renunte la vechea lor viata si au pornit intr-o incredibila calatorie in jurul lumii. Eric, copilul lor de 3 ani, a vazut deja 24 de tari.