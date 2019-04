Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii din Alba au intervenit sambata seara pentru recuperarea a doi turiști care au fost surprinși intr-o zona greu accesibila din Munții Apuseni. Operațiunea a durat trei ore. Cele doua persoane care au fost surprinse de furtuna s-au abatut de la traseul turistic. Potrivit sefului Serviciului…

- Salvamontiștii de la Serviciul Public Salvamont Alba au intervenit, in urma unui apel prin sosit prin 122, pentru recuperarea a doua persoane care surprinse de furtuna in zona Rameț a județului Alba. Cele doua persoane s-au abatut de la traseul turistic intr-o foarte greu accesibila. Salvamontiștii…

- Un echipaj Salvamont Alba a fost chemat sa intervina, duminica dupa-amiaza, pentru recuperarea a doua persoane ramase blocate in zona Rameț . Serviciul Public Salvamont Salvaspeo Alba a intervenit in urma unui apel prin 122 in zona Rameț a județului Alba, pentru recuperarea a doua persoane care, surprinse…

- Doi turiști cehi s-au ratacit pe munte, intr-o zona cu zapada de pe traseul Bran-Varful Omu. Aceștia au apelat numarul unic de urgența 112 și i-au alertat pe salvamontiștii brașoveni, care au pornit in cautarea lor. Dupa mai bine de 8 ore, salvatorii i-au gasit in stare buna și i-au coborat in siguranța…

- Doi turisti maghiari, de 27 si 63 de ani, care s-au ratacit in Muntii Bihorului, au fost recuperati teferi de salvamontistii din Bihor dupa 12 ore de cautari, intr-o operatiune dificila desfasurata in conditii meteo extreme, cu vant puternic si furtuna de zapada.

- Salvamontiștii din Bușteni intervin, duminica dimineața, pentru recuperarea unui cadavru gasit de mai mulți turiști pe traseul Valea Alba din Munții Bucegi. Salvatorii montani spun ca este posibil sa fie vorba despre un tanar disparut in urma cu trei saptamani, potrivit Mediafax.Șeful Salvamont…

- Cei doi turisti care ramasesera blocati, duminica seara, in zona stancilor in Pasajul Tarle - Carp au fost recuperati cu bine de salvamontistii din Sinaia. Acestia - un baiat si o fata - nu aveau echipament corespunzator si nici lanterne. Potrivit Salvamont Sinaia, misiunea s-a incheiat cu bine,…

- Salvamontistii din Sinaia intervin, duminica seara, pentru a recupera doi turisti care au ramas blocati in zona stancilor in Pasajul Tarle - Carp. Acestia parcurgeau pe jos un traseu, nefiind schiori, si au ramas blocati pe gheata, relateaza News.ro.Citește și: Nicolae Popa lanseaza BOMBA:…