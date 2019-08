Stiri pe aceeasi tema

- Maria, o tanara de 28 de ani, din Sibiu, a fost ucisa in stil mafiot anul trecut. Execuția a avut loc in fața casei, iar principalii suspecți sunt membri din familia iubitului ei. Ultimele informatii spun ca Maria Marin a fost ucisa cu sange rece de familia iubitului de 72 de ani. A plecat din Romania…

- Fetita romanca de 10 ani care a cazut in lacul Trasona din Spania, chiar de ziua ei, a murit. Decesul a survenit la 5 zile dupa moartea prietenei sale, o copila de 11 ani care a incercat sa o salveze. Fetita de 10 ani a murit joi, pe patul de spital, la 8 zile de la tragicul accident. Pe 3 iulie, cand…

- Incidentul a avut loc miercuri seara, pe faleza din Punta Prima, in apropiere de Torrevieja, Alicante. Doi turiști britanici au murit dupa ce au cazut de la inalțime, in timp ce incercau sa faca un selfie Un alt britanic se afla cu ei, insa nu a fost ranit. Acesta a fost transportat la spital, unde…

- Susanna Griso, o cunoscuta prezentatoare tv din Spania, a avut un șoc ieri dimineața, in timp ce se afla in direct, prezentand emisiunea „Oglinda publica”. Prezentatoarea de la postul ibertic Antena 3 a aflat ca sora ei a facut infarct și a murit, a notat marca.com. Emisiunea „Oglinda publica” a fost…

- Socialistii premierul Pedro Sanchez si reprezentantii En Marche, partidul lui Macron, din noul grup Renew Europe blocheaza numirile si impiedica astfel Partitul Popular European, grupul cu cei mai multi europarlamentari sa numeasca oameni pentru functiile de conducere. "Negocieri tari. Fara precedent.…

- Muzeul Luvru din Paris (foto: www.architecturaldigest.com) O asociatie de profil care monitorizeaza intrarile de turisti si incasarile financiare ale muzeelor din intreaga lume, International Theme Parks Associations, a dat publicitatii clasamentul pe anul 2018 pentru Europa. Cateva state din Europa…