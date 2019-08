Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, in jurul orei 20.00, un apel la 112 anunța faptul ca 3 turiști, printre care și un minor de 13 ani se afla pe un traseu montan pe creasta sudica din Piatra Craiului și nu mai pot continua deplasarea, fiind epuizați fizic. Imediat, spre zona indicata au plecat jandarmi […]

- Potrivit Jandarmeriei Brasov, luni, in jurul orei 13.40, a fost primit un apel prin 112 la dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Brasov, prin care un apelant anunta ca el si inca trei persoane s-ar afla in zona Refugiului Brerevoiescu din Masivul Fagaras.

- Patru turisti rataciti de luni in Masivul Fagaras sunt cautati de jandarmi si salvamontisti, ei nefiind gasiti in seara de luni, iar verificarile au fost reluate marti dimineata.Potrivit Jandarmeriei Brasov, luni, in jurul orei 13.40, a fost primit un apel prin 112 la dispeceratul Inspectoratului…

- Un copil de 9 ani si bunicul sau, in varsta de 63 de ani, au fost recuperati dintr-o zona cu stanci in apropiere de Lacul Balea, a anuntat seful Salvamont Sibiu, Adrian David. "Un copil de 9 ani si un adult de 63 de ani au ramas blocati pe stanci, la sud de lacul Balea. Echipa de salvatorii…

- Salvamontisti din Arges si Sibiu intervin, marti dupa-amiaza, pentru salvarea unui turist care a cazut pe zapada, in zona Fundul Caprei din Muntii Fagaras, el avand un traumatism la un picior. Astfel, a fost solicitat elicopterul SMURD Targu Mures pentru ca ranitul sa fie evacuat cu troliul.O…

- Turistul ceh care a cazut pe zapada in Muntii Fagaras a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, starea lui fiind foarte grava, a declarat seful Salvamont Sibiu, Adrian David. Pe...

- Trei turisti americani rataciti pe teritoriul Parcului National din Muntii Rodnei au fost gasiti de salvamontisti si transportati la spitalul din orasul Borsa, a precizat, luni, primarul Sorin...

- Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, barbatul ranit va fi transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Targu Mures pentru a primi ingrijiri medicale. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Brasov, initial s-a primit, din partea Salvamont Victoria, solicitare…