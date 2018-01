Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat fara adapost a fost gasit, sambata, mort intr un imobil din municipiul Brasov. Politistii criminalisti au inceput ancheta, moartea fiind considerata suspecta, iar surse din cadrul anchetei declara ca exista deja un cerc de suspecti, potrivit Romania TV.Politistii brasoveni au deschis o ancheta…

- Un barbat fara adapost a fost gasit, sambata, mort intr-un imobil din municipiul Brasov. Politistii criminalisti au inceput ancheta, moartea fiind considerata suspecta, iar surse din cadrul anchetei declara ca exista deja un cerc de suspecti.

- Un pasager al unui tramvai a decedat in timp ce mijlocul de transport in comun se afla in statia din apropiearea restaurantului McDonald's, langa Spitalul Judetean de Urgenta. Barbatului i s-a facut rau in tramvai, vatmanul a observat si a sunat la 112 si un echipaj SMURD a sosit si imediat a inceput…

- Cinci persoane, printre care: doi procurori din cadrul Procuraturii municipiului Chisinau, oficiul Ciocana; un ofiter superior de urmarire penala de la Inspectoratul de Politie Ciocana; un șef adjunct de direcție din cadrul INI, precum si un civil (fost politist), au fost retinuti, ieri, de Procuratura…

- Sase barbați banuiti ca fiind autorii unui furt dintr-o societate comerciala au fost identificați și reținuți de polițiștii. Alarma s-a dat ieri, in jurul orei 04.00 dimineata, cand polițiștii din Oțelu Roșu au fost sesizați despre faptul ca persoane necunoscute au intrat prin efractie intr-o societate…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut doi tineri acuzați de comiterea mai multor furturi din magazine.”La data de 7 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi”, informeaza IPJ…

- In ziua de 7 ianuarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun…

- Trei inspectori din cadrul Batalionului de patrulare Sud au fost retinuti aseara de catre ofiterii Directiei generale teritoriale Sud a CNA si procurori. Politistii sunt banuiti de corupere pasiva si vor petrece urmatoarele 72 de ore în izolator. Potrivit denuntatorului,…

- La data de 1 ianuarie, ora 01.30, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au depistat doi barbati, de 25, respectiv 39 de ani,ambii din localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta, care ar fi sustras, dintr o locuinta din Constanta, mai multe bunuri. Prejudiciul de aproximativ 4.700…

- „La data de 25 decembrie, politistii Sectiei 4 au fost sesizati despre faptul ca o persoana ar fi provocat distrugerea unui autoturism parcat pe bulevardul C.A. Rosetti, din municipiul Iasi. Politistii au identificat persoana banuita de comiterea faptei, respectiv un tanar de 28 de ani, din municipiul…

- Incident socant petrecut pe data de 27 decembrie in magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat in varsta de 52 de ani, din Gorj, si-a gasit sfarsitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut in cap de la cinci metri inaltime.

- Detalii groaznice au ieșit la ieveala, în cazul unui asasinat multiplu în Marea Britanie. Petrecute în 2016, abominabilele evenimente au fost relatate în prima zi a audierilor publice. Alan Hawe, fost director de școala, și-a ucis soția de 39 de ani și…

- Trei barbati cu varste cuprinse intre 29 si 36 de ani au fost retinuti de catre politistii din Timisoara, dupa ce au furat dintr o societate comerciala matrite de aluminiu in valoare de 500.000 de euro, relateaza Romania TV.Politistii au identificat trei barbati care au furat dintr o fabrica din comuna…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Cislau, au retinut trei barbati cu varste cuprinse intre 24 si 27 de ani, din Buzau, Viperesti si Calvini, banuiti de comiterea infractiunilor de “tulburarea ordinii si linistii publice”. Cazul a fost sesizat Politiei la acest sfarsit de saptamana, atunci…

- Politia a retinut, joi seara, patru barbati in cazul celor doua minore violate, miercuri, pe un camp din apropiere de localitatea braileana Stancuta, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila, Laura Dan. 'Politistii din cadrul…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de furt din locuinta si tentativa de talharie, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale si cei ai Sectiei 4 Politie Constanta, au depistat trei tineri, cu varste intre 16 si 22 de ani, din Mangalia, respectiv orasul Negru Voda, banuiti…

- Trei polițiști și un jandarm au fost reținuți, miercuri, pentru 24 de ore in dosarul bataii crunte administrate unor tineri care au ajuns apoi in stare grava la spital. Aceștia au fost confundați cu un hoț periculos, cautat internațional, dupa un jaf cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro, din Austria,…

- Patru tineri, cu varste cuprinse intre 15 19 ani din Constanta, banuiti de comiterea unor furturi din autoturism au fost retinuti de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de furt calificat si complicitate la furt calificat, politistii…

- Suspectii in cazul crimei din Calarasi au fost prinsi, fiind vorba de doi adolesecenși de 16 și, respectiv 18 ani. UPDATE ora 22:00 Conform surselor Libertatea, tanarul de 18 ani implinise aceasta varsta zilele trecute și dorea sa iși cumpere o mașina, iar minorul, in varsta de 16 ani, dorea sa faca…

- Politistii si procurorii din Calarasi audiaza, vineri seara, doi tineri suspectati ca sunt autostopistii care au injunghiat mortal un barbat si au ranit-o pe sotia acestuia. Anchetatorii nu ofera deocamdata prea multe informatii, dar surse judiciare spun ca cei doi urmeaza a fi retinuti. Potrivit reprezentantilor…

- VERIFICARI…Dat disparut dupa ce a fost externat din secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Vaslui, Iorgu Ocheana este acum subiectul unui dosar de cercetare penala. Polițiștii vasluieni incearca sa afle ce s-a intamplat cu batranul de 79 de ani din comuna Ștefan cel Mare, din momentul in care a…

- Un tanar de 20 ani a fost retinut in flagrant, in momentul patrunderii intr-un automobil, parcat pe o strada din comuna Stauceni. Acesta intentiona sa fuga de la locul faptei cu o automagnetola si doua telefoane mobile pe care le furase.Banuitul risca o amenda de pana la 13.

- Polițiștii satmareni au reținut un suspect in cazul triplei crime din județul Satu Mare. Fiul victimelor a fost ridicat de polițiști imediat dupa terminarea ceremoniei de inmormantare. Polițiștii satmareni l-au reținut pe principalul suspect in cazul triplei crime din județul Satu Mare. Potrivit martorilor,…

- Polițiștii din cadrul Postului de poliție Transporturi Feroviare Ramnicu Valcea au reținut doi tineri de 16, respectiv 24 de ani, care la data de 24 noiembrie ar fi sustras aproximativ 200 de lei din buzunarul unui barbat. Ambii tineri sunt ...

- Referitor la accidentul rutier produs in cursul zilei de 25 noiembrie 2017, in raza localitatii Szolnok-Ungaria, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari. Potrivit datelor obținute de Consulatul General al Romaniei la Szeged, in microbuzul implicat in accident se aflau 8 cetateni ...

- Politistii gorjeni ancheteaza mai multe furturi care au avut loc recent in diferite localitati de pe raza judetului. In total, au fost retinute cinci persoane acuzate de furt calificat. Doi tineri de 21 si 24 de ani, din Turceni, au ...

- Sectia 3 Politie Rurala Motru a fost sesizata de o femeie de 45 de ani, din comuna Catunele, administrator la o societate comerciala din localitate, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns prin efractie in incinta societații de...

- Din pacate, toate cele trei victime, initial incarcerate in autoturism, au decedat in ciuda efortului depus de salvatori, toți cei trei ocupanți ai autoturismului Hyundai au decedat scrie tion.ro. Este vorba de o intreaga familie. Din primele informații, accidentul s-a petrecut dupa ce autoturismul…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unor infractiuni de furt calificat, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Constanta au identificat trei tineri, cu varste cuprinse intre 18 si 31 de ani, banuiti de comiterea faptelor. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 noiembrie, barbatii in cauza ar fi…

- In urma atacului consumat ieri in curtea Liceului Tehnologic Rulmentul din Alexandria, judiciariștii teleormaneni au reținut doi dintre agresorii elevului de 18 ani atacat pe terenul de sport al instituției de invațamant. Un al treilea participant la ”pedepsirea” adolescentului a disparut și este cautat…

- Inspectoratul General de Politie anunta ca oamenii legii au retinut sase tineri, originari din Cantemir, Calarasi, Ocnita si Ialoveni. Acestia ar fi maltratat o minora de 16 ani din Ialoveni in noaptea de 24 spre 25 octombrie.

- Șase persoane au fost reținute pe marginea cazului de violența asupra unei minore de 16 ani din Ialoveni. Cazul a avut loc in noaptea de 24 spre 25 octombtie curent. Suspecții sunt patru barbați cu varstele cuprinse intre 20 și 27 de ani, originari din Ialoveni, Cantemir, Calarași și doua tinere, de…

- Politistii gorjeni au deschis un dosar penal de ucidere din culpa in cazul barbatului gasit ieri mort, intr-un canal afluent al raului Jiu, situat langa DJ 674, in zona Turceni. Momentan, identitatea persoanei decedate nu a putut fi stabilita. Cadavrul ...

- Cei trei tineri sunt cercetați penal de polițiștii de la Secția 5 Poliție Timișoara. Oamenii legii ii suspecteaza ca in perioada 29 octombrie – 2 noiembrie, profitand de neatenția angajaților, au sustras de doua ori dintr-o societate comerciala produse cosmetice in valoare de 1.100 de lei.…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Neamt au depistat in flagrant delict 4 tineri care intentionau sa comercializeze 50 de grame de cannabis. Trei dintre acestia au fost retinuti, iar fata de al patrulea, minor, a fost dispusa masura controlului judiciar.In…

- Politistii din Alba Iulia au retinut doi tineri ce sunt banuiti de comiterea unui furt de telefon mobil, dintr-un magazin specializat din municipiu. Prejudiciul a fost recuperat, iar in cursul zilei de azi, 2 noiembrie, cei doi vor fi prezentati in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale.…

- Doi tineri, de 20, respectiv 29 de ani, din Telesti au fost retinuti aseara de politie, dupa ce au spart o gospodarie de pe raza localitatii si au sustras bunuri in valoare de 10.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, suspectii, in noaptea de 26 spre 27 octombrie, ar fi sustras mai multe bunuri electrice…

- Trei tineri din județul Dambovița au fost reținuți de polițiști, dupa ce ar fi violat o fata pe care unul dintre ei o cunoscuse pe Facebook, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ). Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt…

- Politistii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Baleni au documentat activitatea infractionala a trei tineri, cu varste cuprinse intre Post-ul Doi tineri din Corbii Mari și unul din București, reținuți! Sunt acuzați ca au violat o fata din Baleni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii din Sebes au retinut 3 barbati din municipiu care sunt banuiți de comiterea unui furt de scule de pe un santier din Sebes. Prejudiciul, in valoare de 10.000 de lei, a fost recuperat integral si restituit reprezentantilor societatii pagubite. Potrivit IPJ Alba, joi, 26 octombrie, politistii…

- Politistii de frontiera moldoveni au pornit cauze penale pentru huliganism si furt pe numele a patru cetateni ai Federatiei Ruse. Trei dintre acestia, tineri cu varste cuprinse intre 27 si 31 de ani, au sustras patru veste de salvare de la bordul unei aeronave.

- Tanarul de 25 de ani se afla in padure impreuna cu un copil de 13 ani. Cei doi adunau uscaturi. La un moment dat, au fost surprinsi de politisti, care au venit impreuna cu un padurar in urma unui apel la 112. Cineva anuntase ca in padure are loc un furt de lemne. Unul dintre politisti l-a…