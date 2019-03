Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri cu varste de 31 și 30 de ani, din satul Crang, comuna Ciocani, județul Vaslui, au fost aproape de moarte chiar inainte de botezul copilului lor. Cei doi traiesc in concubinaj. Cei doi au fost gasiți in agonie chiar de cel care urma sa fie nașul copilului. Barbatului i s-a parut suspect ca…

- Au fost la un pas de moarte dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la o soba lasata nesupravegheata. Este vorba despre doi tineri din satul Crang, județul Vaslui, care urmau sa mearga la petrecerea de botez a copilului lor. Nașul de botez i-a sunat pe amandoi in condițiile in care urmau sa mearga…

- DROGUL ZOOBIE LOVEȘTE DIN NOU IN BAIA MARE – UN ADOLESCENT a fost SALVAT DE la MOARTE DE UN TRECATOR .foto Aseara, in jurul orei 21.30, un alt tanar ar fi cazut prada acestor substanțe extrem de periculoase. Un baimarean l-a gasit cazut pe jos, chiar in mijlocul strazii George Enescu din Baia Mare.…

- Un caine din comunitatea Westchester din SUA a dat dovada de mult curaj și devotament salvandu-și familia de la moarte. Patrupedul, pe nume Sadie, a fost gasit de vecini in timp ce latra neincetat in...

- Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, este tinta unor comentarii umilitoare din partea liderului PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. Acesta este de parere ca Andronescu nu ar fi trebuit sa ajunga din nou la Ministerul Educatiei.Intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, Dumitru Buzatu a…

- Trei tineri, care se intorceau de la o discoteca, nu au mai ajuns acasa. Din cauze necunoscute masina pe care o conducea un tanar in varsta de 28 de ani a izbit un cap de pod, a zburat cateva zeci de metri si a ajuns in curtea unui localinic.Acesta spune ca doar ce iesise sa aduca niste lemne cand a…

- Un handbalist roman, Tiberius Moldovanu, a dormit o noapte in spatele gratiilor, fiind reținut in scandalul care a a avut loc sambata la Vaslui, unde patru tineri din localitate au batut doi tineri din comuna Valeni. Handbalistul și prietenii lui au fost gasiți vinovați de violențe și au fost reținuți…

- GRAV… O mama si doi copii, un baiat de 13 ani si o fata, in varsta de 10 ani, din localitatea 7 Case, comuna Costesti, au fost transportati in aceasta seara la SJU Vaslui, dupa ce s-au intoxicat cu monixid de carbon. Concret, din cauza unei sobe necuratate, locuinta s-a umplut de fum, iar intreaga [...]