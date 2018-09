Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați dieteticieni din România și se distinge prin moderație și cumpatare. Sugestii de Prânz din dieta Mihaela Bilic 1. 1 salata greceasca (mare) cu rosii, castraveti, ardei gras, ceapa,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare de ploi torențiale, valabila pana duminica seara, la ora 22.00, fenomenele periculoase urmand sa aiba loc in aproape toata țara. Pentru județul Alba sunt așteptate averse de ploaie care vor cumula local peste 25-30 l/mp, descarcari…

- Tulcea este judetul cu cele mai multe cuiburi de barza documentate in acest an in Romania cu ajutorul aplicatiei "Uite barza!", initiata de Societatea Ornitologica Romana (SOR), potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa remis vineri de SOR, in perioada 25 iunie-31 iulie, in aplicatie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați importante de apa, valabila de duminica, ora 14.00, pana luni seara, ora 21.00. Avertizarea e valabila in mai multe județe, inclusiv in Alba. In intervalul menționat,…

- Doi adolescenti, de 14 si 18 ani, au murit, iar alti doi au fost raniti in urma unui accident mortal produs, pe DN 2 la Tamboiesti, in judetul Vrancea, unde masina in care se aflau a fost scapata de sub control si a intrat intr un podet.Din primele date, accidentul s a produs pe fondul vitezei si al…

- Saptamana care urmeaza va continua in același ton gri și va ploua in continuare. Temperaturile nu vor reflecta perioada de vara in care ne aflam, mai degraba fiind temperaturi de inceput de toamna. Maximele vor fi cuprinse intre 26 și 28 de grade Celsius dar asta abia in a doua jumatate a saptamanii.…

- Daca visul multor romani este sa traiasca in Statele Unite, exista si americani care au lasat in urma America pentru Romania. Pe unul dintre ei l-am gasit la Cluj-Napoca. Trevor Lothrop traieste de patru ani in tara noastra si se declara indragostit de Transilvania.

- Deși pana in prezent nu ne-am prea putut bucura de caldura zielor de vara, se pare totuși ca in cateva zile vom avea part de mult soare și cladura, vreme perfecta pentru o zi pe margiea piscinei. In județul Alba majoritate piscinelor s-au deschis. Va prezentam cateva din opțiunile pe care le aveți pentru…