Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Ocna Mureș condamnati, la Judecatoria Aiud, la inchisoare cu executare pentru tentativa de viol si lipsire de libertate in mod ilegal, au obținut la Curtea de Apel pedepse cu suspendare. Lacatuș Rafael Haiduc și Rostaș Elvis Robert au fost trimiși in judecata dupa ce, in august 2017,…

- Un inculpat judecat pentru inselaciune dupa ce a cumparat masini de lux si nu a mai platit ratele, a fost condamnat, definitiv, la Curtea de Apel Alba Iulia, la 4 ani si 11 luni de inchisoare cu executare.

- Un inculpat judecat pentru inselaciune dupa ce a cumparat masini de lux si nu a mai platit ratele, a fost condamnat, definitiv, la Curtea de Apel Alba Iulia, la 4 ani si 11 luni de inchisoare cu executare.

- Curtea de Apel Alba Iulia a participat in perioada 05-09 martie 2018 la saptamana educatiei juridice in scoli prin doi judecatori care s-au oferit voluntari pentru acest proiect: domnul Aurelian Gheorghe Mocan, judecator in cadrul Sectiei penale, vicepresedinte al Curtii de Apel Alba Iulia si domnul…

- Curtea de Apel Alba Iulia a condamnat doi cetațeni italieni la inchisoare cu suspendare și plata unor daune de aproximativ 20.000 de euro (puțin peste 90.000 de lei) catre bugetul de stat, pentru evaziune fiscala. Cei doi au primit cate 3 ani de inchisoare cu suspendare pe o perioada de incercare de…

- Un tribunal turc a condamnat joi 25 de jurnalisti la pedepse care ajung pana la sapte ani si jumatate de inchisoare, la capatul unuia din numeroasele procese legate de tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, conform agentiei de presa Dogan, preluata de AFP. Majoritatea persoanelor condamnate au…

- Un tanar in varsta de 21 ani din Ocna Mures a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor. Rostas Nelu Viorel a fost judecat dupa ce l-a injunghiat pe un consatean, care a avut nevoie de mai mult de 100 de zile de ingrijiri medicale. Victima a…

- Tanar din Ocna Mures condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare pentru tentativa de omor • Rostaș Nelu Viorel mai trebuie sa plateasca peste 100.000 de lei reprezentand cheltuieli de spitalizare și daune morale catre victima Un tanar in varsta de 21 ani din Ocna Mures a fost condamnat definitiv la 9…

- Proprietarul companiei care produce uleiul Hexol in Romania, omul de afaceri Daniel Serghei Condratov, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de ucidere din culpa. Decizia definitiva a fost pronuntata in 27 februarie 2018, la Curtea de Apel Alba Iulia. Barbatul a…

- Omul de afaceri Daniel Serghei Condratov, proprietarul companiei care produce uleiul Hexol in Romania, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de ucidere din culpa. Decizia definitiva a fost pronuntata la Curtea de Apel Alba Iulia. Judecatoria Alba Iulia l-a condamnat…

- Omul de afaceri Daniel Serghei Condratov, proprietarul companiei care produce uleiul Hexol in Romania, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de ucidere din culpa. Decizia definitiva a fost pronuntata in 27 februarie 2018, la Curtea de Apel Alba Iulia.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat sentinta Curtii de Apel Timisoara, sentinta prin care notarul aradean Adrian Vlai, alaturi de alte patru persoane, au fost condamnate pentru abuz in serviciu. Practic, notarul, alaturi de Nicolae Traian Petrisor, Floare Igna, Ortenzia Cociuba si Ioan…

- Preotul constanțean Valeriu Roman, consilier in cadrul Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului, a fost condamnat definitiv la un an și opt luni de inchisoare cu suspendare pentru ca a condus o mașina sub influența alcoolului. Potrivit deciziei Curtii de Apel Constanta, preotul Valeriu Roman…

- Fundacescu Gheorghe Adrian (19 ani) si Groza Marius Adrian (20 ani) mai trebuie sa achite daune morale de 120.000 de lei catre doua parți civile Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat sentința definitiva intr-un dosar penal de omor in care au fost judecați doi tineri care au ucis o femeie pe care au…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin decizia din 19 februarie 2018 pedeapsa de 17 ani de inchisoare pentru inculpatul Iacob Florin, care are 6 copii minori, pronuntata de…

- Marti, 20 februarie, Curtea de Apel Alba Iulia a discutat situatia afaceristului italian Ariganello Pasqualino, solicitat de autoritatile din Italia pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 20 de zile de inchisoare și a decis amanarea luarea unei decizii in ceea ce priveste arestarea preventiva si returnarea…

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la inchisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP si Reuters.Citește și: Ponta, iesire FARA PRECEDENT: ' Dragnea e PROST pe bune...'Este…

- Trei cetateni chinezi, doi administratori si un manger al firmei Sen Fu SRL Zlatna, condamnati la inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala Liu Yachen, Liu Yan si Sun Yang au fost trimisi in judecata in martie 2016, iar prima decizie in dosar a fost pronuntata in 12 februarie 2018. Fiecare dintre…

- In acest dosar, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare si fostul deputat Marko Attila-Gabor. Decizia luata miercuri de Curtea de Apel Bucuresti nu este definitiva. In acest dosar, procurorii DNA au dispus, in 9 aprilie 2015, trimiterea in judecata a opt persoane care, la data faptelor, faceau parte…

- Ilie Carabulea, condamnat in 2017 la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul ASF – Carpatica, va ramane in inchisoare. Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins, joi, omului de afaceri contestatia la executarea pedepsei. Ilie Carabulea, care in prezent se afla incarcerat in Penitenciarul Aiud, a…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, informeaza Agerpres. ...

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- Ioan Bene ar fi trebuit sa se predea miercuri autoritatilor, dupa ce a fost condamnat definitiv la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru mai multe fapte de coruptie. "I-am comunicat solutia clientului, acesta este in concediu. Cum va reveni, cand va reveni, nu am informatii in acest sens. E vacanta…

- Primarul comunei Tuzla a fost achitat, joi, de Curtea de Apel Constanta, dupa ce fusese condamnat initial de Tribunalul Constanta la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru santaj, decizia instantei fiind definitiva. Curtea de Apel Constanta a decis joi, sa respinga ca nefondat…

- Curtea de Apel Constanta a decis joi, sa respinga ca nefondat apelul formulat de DNA impotriva decizie luate anul trecut de Tribunalul Constanta, prin care Taner Resit, primarul comunei Tuzla, fusese condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru santaj. Astfel, Resit a fost achitat.…

- Judecatorii Curtii de Apel Timisoara l-au condamnat, joi, la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare pe maiorul SRI Ciprian Sabin Mares din Arad, condamnat initial de Tribunalul Arad la doi ani si jumatate cu suspendare pentru trafic de droguri. Decizia este definitiva.

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru trafic de droguri. Initial, in decembrie 2017, maiorul SRI primise la Tribunalul Arad o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu…

- Doi brașoveni și-au primit pedeapsa definitiva pentru tentativa de omor, dupa ce unul din ei și-a injunghiat soția, iar celalalt si-a injunghiat amicul de pahar. In primul caz, brașoveanul care in luna august a anului trecut și-a injunghiat soția cu un cuțit de bucatarie, a fost condamnat definitiv…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA) Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani.…

- Horea Uioreanu, fost presedinte al Consiliului Judetean Cluj, a fost condamnat definitiv la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare. Curtea de Apel Cluj a redus cu doua luni pedeapsa pronuntata de prima instanta. Politicianul a fost trimis in judecata pentru coruptie.

- Reprezentantii Curtii de Apel Cluj au declarat, miercuri, ca în cazul lui Horea Uioreanu a fost schimbata încadrarea unei fapte, din complicitate la spalare de bani în tentativa de spalare de bani. ”Curtea de Apel Cluj a pronuntat sentinta în cazul recursului…

- ”Țeparul” Ovidiu Tition, fost reprezentant al societații Mia Carn SRL Miraslau, cu o cariera infracționala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inșelaciune, delapidare și infracțiuni la legea cecului. Decizia a fost pronunțata la Curtea de Apel Alba Iulia in…

- Un fost reprezentant al societatii Mia Carn Product SRL Miraslau, cu o cariera infractionala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inselaciune, delapidare si infractiuni la legea cecului, de catre o instanta a Curtii de Apel Alba Iulia.

- Tinerii care au violat eleva de 18 ani, in urma cu trei ani, se numara printre beneficiarii recursului compensatoriu, scrie Adevarul.ro, iar trei dintre ei se pregatesc de liberarea condiționata. Toti cei sapte tineri sunt incarcerati in Penitenciarul Vaslui. Ei iși executa pedepsele in regim…

- Doi politisti gorjeni si-au pierdut locul de munca, dupa ce au fost condamnati defintiv la inchisoare cu suspendare. Este vorba de politistii Marian Ionut Varjan si Florin Grigore Nanu Cziko, acuzati ca in urma cu doi ani au fost implicati, ...

- Liderul unei grupari de traficanti de etnobotanice, destructurata acum cinci ani de BCCO Alba Iulia, a ajuns dupa gratii. Mircea Marian Ispas (33 de ani) a fost condamnat definitiv prin sentinta la Curtea de Apel Alba Iulia, in 15 ianuarie, alaturi de alti trei membri ai gruparii, din Alba Iulia si…

- Un numar de 21 de traficanti de etnobotanice din cinci judete si Capitala, membri ai unei grupari infractionale care a actionat in perioada 2011 – 2012, au fost condamnati definitiv, la inchisoare, la Curtea de Apel Alba Iulia. Decizia a fost pronuntata luni, 15 ianuarie 2018. 10 dintre inculpati sunt…

- Un numar de 21 de traficanti de etnobotanice din cinci judete si Bucuresti, membri ai unei grupari infractionale care a actionat in perioada 2011 - 2012, au fost condamnati definitiv, la inchisoare, la Curtea de Apel Alba Iulia. Decizia a fost pronuntata luni, 15 ianuarie 2018. 10 dintre inculpati sunt…

- Vineri, 12 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud au identificat-o si retinut pe o femeie de 34 de ani si pe un barbat de 39 de ani, ambii din Aiud, posesori ai unor mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Aiud. Femeia a fost…

- Doi tineri care au incercat, vara trecuta, sa violeze o minora, au fost condamnati la Judecatoria Aiud la 5 ani și 8 luni. Cei doi au obligat o minora sa se urce intr-un autoturism, pe care l-au condus fara a avea permis de conducere și au incercat sa o violeze. L. Rafael Haiduc si R. […]

- Doi tineri condamnati la inchisoare cu executare pentru tentativa de viol si lipsire de libertate in mod ilegal. Doi tineri au fost condamnați la Judecatoria Aiud la pedepse cu executare pentru infracțiuni contra persoanei. Inculpații sunt acuzați ca au obligat o minora sa se urce intr-un autoturism,…

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Judecatoria Aiud a finalizat motivarea deciziei prin care primarul PSD al orașului Teiuș. Mirel Halalai, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru comiterea infracțiunii de conflict de interese. In esența, judecatorul a constatat fara dubiu vinovația primarului, care a incheiat contracte…

- Curtea de Apel Timisoara (CAT) l-a condamnat pe fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Timis, Constantin Ostaficiuc, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu in forma continuata, in dosarul finantarii ilegale a Clubului de Fotbal Poli Timisoara, cand acesta era condus…

- Constantin Ostaficiuc a fost condamnat la inchisoare. Magistrații Curții de Apel Timișoara au decis, miercuri, ca fostul președinte al Consiliului Județean Timiș sa fie condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli Timisoara. Curtea de Apel Timiș a dat…

- Curtea de Apel Timiș a oferit ultimul verdict în dosarul finanțarii echipei Poli Timișoara în perioada 2008-2011, iar fostul președinte al echipei, Gheorghe Chivorchian, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare.

- Un cugirean, condamnat la 3 ani si 7 luni de inchisoare cu executare pentru ca a vandut cannabis unor minori. Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat in 21 decembrie 2017 sentința definitiva intr-un dosar de trafic și consum de droguri. Inculpatul Romoșan Mihai din Cugir a fost condamnat la pedeapsa finala…

- Doua persoane din Blaj, tata si fiu, au fost condamnate de Tribunalul Alba la pedepse privative de libertate pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la omor, lovire si alte violente, respectiv violare de domiciliu.

- Doua persoane din Blaj, tata si fiu, au fost condamnate de Tribunalul Alba la inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la omor, lovire si alte violente, respectiv violare de domiciliu.