- Medicii au confirmat un nou deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba de o femeie in varsta de 61 de ani din județul Cluj. Numarul total al deceselor de la inceputul sezonului ajunge astfel la 193, conform Mediafax.Decesul femeii in varsta de 61 de ani, din județul Cluj, confirmata cu virus…

- Prima școala gratuita de DJ din Romania se va deschide la inceputul lunii mai la Cluj-Napoca, iar mai mulți DJ vor deveni profesori care vor pregati un numar de 30 de tineri. Potrivit unui comunicat al agenției organizatoare a școlii gratuite pentru DJ, prin aceasta acțiune se dorește sa se ofere șansa…

- Peste 70 de monumente funerare din cimitirul evreiesc din Husi, judetul Vaslui, au fost vandalizate, reprezentantii Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania – Cultul Mozaic solicitand autoritatilor romane sa ia toate masurile pentru a-i pedepsi pe cei vinovati. Potrivit unui comunicat transmis…

- Intr-un oraș in care in restaurantele cu pretenții exista instrucțiuni de folosire a toaletei, un tanar de doar 24 de ani a inceput sa construiasca de la zero un brand 100% romanesc, pe care vrea sa-l impuna pe un segment de piața dominat de companiile straine. Huși, Romania, județul Vaslui. Unul dintre…

- PROGRAM… In perioada 31 mai – 2 iunie a.c., Sanctitatea Sa Papa Francisc va efectua o vizita Apostolica in Romania. Vizita de stat a Sanctitatii Sale se desfasoara la invitatia Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, care a adresat aceasta invitatie prima data in luna mai 2015, cu prilejul aniversarii…

- Daniel Buda, presedinte PNL Cluj a fost prezent astazi, in Baia Mare. Europarlamentarul a participat la conferinta de presa de la sediul PNL Maramures unde a discutat punctual despre problemele care exista in agricultura indemnand totodata cetatenii sa mearga la vot in data de 26 Mai 2019. Facem precizarea…

- Lidl continua investitiile in Romania prin deschiderea unui magazin nou in Husi, judetul Vaslui, pe data de 28 februarie. Noua unitate este situata pe Calea Basarabiei, Nr. 103. Odata cu inaugurarea magazinului, se vor crea aproximativ 26 de noi locuri de munca. Noua unitate din Husi are o suprafata…