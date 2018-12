Stiri pe aceeasi tema

- In urma cercetarilor efectuate de catre politistii de investigații criminale din cadrul Politiei orasului Campeni, in data de 12 noiembrie 2018, s-a identificat un tanar, de 23 de ani, din localitatea Horea, judetul Alba, care se pare ca a sustras un telefon mobil de la o tanara de 18 ani, din Cluj…

- Politistii din Alba Iulia au retinut doi tineri, care sunt banuti de furt in scop de folosinta si distrugere prin incendiere. Cei doi ar fi sustras, din Alba Iulia, un autoturism pe care l-au abandonat in localitatea Hapria, iar pentru a șterge urmele faptei, l-au incendiat. Vor fi prezentati in fata…

- Un incident care incepe sa devina obisnuit nu doar in Caras-Severin a fost reclamat la Politie de catre ocupantii celui de-al patrulea autoturism, care nu a fost implicat in niciun fel in eveniment, ci doar in inregistrarea acestuia. Cei in cauza au fost nevoiti sa opreasca de cateva ori,…

- Politistii din Sebes au identificat doi cetateni slovaci ca persoane banuite de savarsirea unei infracțiuni de inselaciune, fapta in urma careia doi varstnici din municipiu au fost prejudiciati cu suma de 16.000 de lei. Politia recomanda cetatenilor sa fie vigilenti si sa nu dea crezare celor relatate…

- Politistii din Aiud au ridicat bani, aur si certificate de depozit si au indisponibilizat 28 de autoturisme, in urma unei perchezitii efectuata la un barbat din Aiud care este banuit de camata. Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea intregii activitati infractionale a barbatului si a eventualilor…

- Politistii sectiei 5 Politie Rurala Blaj au depistat 5 persoane din Blaj, in timp ce transportau 850 de kilograme de struguri ce s-au dovedit a fi furati dintr-o ferma viticola. Prejudiciul a fost recuperat, iar cei 5 sunt cercetati pentru furt calificat. La data de 22 septembrie 2018, in jurul orei…

- La data de 12 septembrie 2018, politistii Postului de Poliție Salciua in timp ce actionau pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice in locul numit „Olter”, de pe raza localitatii Salciua de Sus, l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna Garbova, judetul Alba, in timp ce taia, fara…

- Politistii din Alba Iulia au identificat-o pe o minora ca banuita de savarșirea a 3 furturi din localuri publice sau saloane de infrumusetare, cu un prejudiciu total de peste 2.000 de lei. Prejudiciul a fost recuperat partial, iar minora este cercetata pentru furt. La data de 7 septembrie 2018, politistii…