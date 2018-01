Stiri pe aceeasi tema

- Operativitatea cu care au actionat politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare a dus la identificarea a patru tineri, la scurt timp dupa ce au incercat sa sustraga prin violenta telefonul unui baimarean. Azi-noapte, la ora 00.15, un tanar din Baia Mare a sesizat…

- Avocații au avertizat ca parinții care incalca intimitatea copiilor lor prin postarea pe rețele de socializare a imaginilor cu aceștia fara acordul explicit al minorilor ar putea fi amendați cu pana la 39.500 euro. In anumite cazuri, parinții care nu respecta legile care reglementeaza dreptul la viața…

- Curtea de Apel Iasi a decis, luni, 8 ianuarie, ca fostul rector al Universitatii „Petre Andrei”, Sorin Bocancea sa fie condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare cu executare, decizia nefiind definitiva.

- Un dosar cu obiect ”tentativa de omor” aflat pe rolul instantelor din Alba Iulia are la baza o poveste care poate fi oricand scenariul unui film. Agresorul, un tanar in varsta de 23 de ani din comuna Bistra, a fost condamnat la inchisoare cu executare la Tribunalul Alba. Motivarea hotararii de la instanta…

- Un barbat din Cugir care cultiva plante de canabis in locuinta proprie si vindea droguri unor persoane din oras, inclusiv, minori a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare. Romosan Mihai este recidivist, acesta mai avand po condamnare pentru infractiuni similare, precum si o alta in Germania.

- Trei barbați din Dej au fost ridicati de politisti in urma perchezitiilor domiciliare si cercetati in stare de arest preventiv, dupa ce au lovit si abandonat pe sosea un barbat cu care s-au certat intr-un bar.

- Cinci locuitori ai municipiului Balti au fost condamnati în total la 64 de ani si 6 luni închisoare pentru rapirea unei persoane, vatamarea intentionata grava a integritatii corporale si tîlharie. În concret, inculpatii au primit 15, 14, 13, 12 si, respectiv, 10 ani si 6…

- Doua persoane din Blaj, tata si fiu, au fost condamnate de Tribunalul Alba la pedepse privative de libertate pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la omor, lovire si alte violente, respectiv violare de domiciliu.

- Omul de afaceri Sorin Strutinsky, trimis in judecata de DNA intr-un dosar de trafic de influenta, in care este acuzat ca a primit circa doua milioane de euro ca sa intervina la institutii publice pentru plata unor lucrari, a fost condamnat la 7 ani si 4 luni de inchisoare. Decizia nu e definitiva.

- Un tribunal din Silivri, in apropiere de Istanbul, i-a condamnat pe cei 15 pentru tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale prin recurgere la violenta si forta. Ei sunt acuzati ca ar fi incercat sa ocupe sediul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP, la guvernare) in timpul loviturii de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat, astazi, in dosarul de trafic de influenta in care au fost trimisi in judecata fostii demnitari Gabriel Berca si Mihai Banu, precum si fiul celui din urma, Lucian Banu. ICCJ a desfiintat partial sentinta Curtii de Apel Bacau si l-a condamnat pe Mihai…

- Fostul ministru al Internelor, Gabriel Berca, a fost condamnat, definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la doi ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.Initial, Gabriel Berca a fost condamnat in mai 2016 de Curtea de Apel Bacau la trei…

- Trei tineri, aflati in executarea unor pedepse privative de libertate in Penitenciarul Focsani, au fost condamnati de magistratii de la Judecatoria Focsani pentru savarsirea infractiunilor de viol si lovire sau alte violente, faptele fiind comise dupa gratii. Unul dintre inculpati…

- Liderii clanului „Camataru” din Capitala, fratii Nutu si Sile Camataru, sefii gruparii „Sportivilor”, Eugen Preda si Radu Cristian Rosca, dar si membrii mai multor grupari interlope din Bucuresti au primit astazi sentinta definitiva intr-un dosar care este pe rolul instantelor de aproape 5 ani. Sentinta…

- Un tanar in varsta de 20 ani, din Ocna Mureș, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Decizia a fost pronunțata luni, 20 noiembrie 2017, la Tribunalul Alba și poate fi contestata la Curtea de Apel. Agresiunea a avut loc in 8 decembrie 2016. Rostaș…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Bistra, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Decizia a fost pronunțata la Tribunalul Alba, luni, 27 noiembrie 2017. Purel Iulian Mihai este acuzat ca a injunghiat un consatean cu…

- Ieri, 7 decembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud l-au depistat si retinut, pe raza municipiului Aiud, pe un barbat de 62 de ani, din Aiud, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat de Judecatoria Aiud, la executarea…

- Elevul de la scoala din Poroschia, judetul Teleorman, implicat in agresaresa unui cadru didactic si retinut miercuri sub acuzatiile de lipsire de libertate in mod ilegal si tulburarea ordinii si linistii publice a fost arestat preventiv, joi, prin decizie a judecatorilor din Alexandria, Sentinta…

- Indivizii, care in octombrie 2015 au varsat deseuri biologice pe scarile sediului central al Partidului Liberal Democrat din Moldova, au fost condamnati pentru huliganism la trei ani de inchisoare cu suspedare.

- Vineri, 24 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud l-au depistat si retinut pe un barbat de 45 de ani, din comuna Lopadea Noua, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Aiud. Barbatul a fost condamnat la…

- Doi barbati au fost ridicati de la domiciliu si dusi la Penitenciarul Timisoara dupa ce judecatorii au emis pe numele lor mandate de executare a pedepsei. Primul barbat a fost retinut miercuri seara in jurul orei 21, au anuntat politistii pentru Lugoj Info.ro. Individul a fost condamnat la trei ani…

- Ioan Neculaie este ultimul. Fostul boss de la FC Brașov a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a tras cu arma in cauciucurile mașinii sale, nervos pe o pana facuta in drum spre vanatoare. El a fost prins, ieri, la Giurgiu, in timp ce ar fi incercat sa paraseasca țara. E al 22-lea nume din…

- In data de 24.11.2017, politistii Biroului Investigații Criminale Deva au luat masura preventiva a reținerii pe o durata de 24 ore fața de doua persoane banuite de comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal și proxenetism. In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca…

- Loviturincredibila pentru un fost patron din Liga 1! Acesta a fost condamnat la inchisoare, unde iși va petrece nu mai puțin de doi ani din viața. Este vorba despre Ioan Neculaie, fostul finanțator al clubului FC Brașov. Decizia in cazul omului de afaceri este definitiva.Conform celor de la…

- JustDoi barbati din capitala au fost condamnati pentru violenta in familie. Potrivit procurorilor, in ianuarie 2017, un barbat, in urma unui conflict cu sora sa, a luat-o pe acesta la pumni, cauzandu-i vatamari corporale medii.

- Fosta angajata a agenției CEC Bank din Zlatna, Elena Meteșan, acuzata de delapidare cu consecințe deosebit de grave a fost condmanata la 3 ani de inchisoare cu executare. Decizia a fost pronunțata luni, 20 noiembrie, la Tribunalul Alba. Instanța a mai aprobat acțiunea civila a bancii și a decis sa o…

- PROCES.. Au fost trimisi in judecata cei trei indivizi din Valea Grecului, care au vrut sa batjocoreasca, in septembrie, o copila de 14 ani, pe care au inchis-o intr-o crama. Doi dintre ei se afla in arest preventiv, iar cel de-al treilea, minor in varsta de 16 ani, va fi judecat in stare de libertate.…

- Judecatorii din Constanta au dispus condamnarea, in prima instanta, a trei tineri suspectati de savarsirea infractiunii de cruzime fata de animale. Decizia nu este definitiva. Doi dintre inculpati au luat cate opt luni de inchisoare cu suspendarea sub supraveghere, pentru savarsirea infractiunii de…

- Foștii șefi ai Complexului Energetic Oltenia, condamnați la închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Fostul manager al Complexului Energetic Oltenia (CEO), Laurențiu Ciobotarica, fostul director al Diviziei Miniere, Daniel Antonie, și fosta directoare a Direcției Juridice…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca Administrația Naționala a Penitenciarelor a procedat corect cand a pus in libertate deținuții care intrau sub incidența legii recursului compensatoriu, menționand ca ținerea unei persoane in spatele gratiilor, dupa ce a disparut temeiul juridic…

- Gheorghe Nichita, fostul primar al municipiului Iași, a fost condamnat luni de Tribunalul București la patru ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. De asemenea, instanța a dispus confiscarea sumei de 71.214 lei de la Nichita, bani primiți ca mita. Decizia nu este definitiva. Aurelia Apostol,…

- Omul de Afaceri Ilie Carbulea, aflat in detentie dupa ce a fost condamnat in luna iunie la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF – Carpatica, ramane in inchisoare dupa ce Judecatoria Aiud a respins marti ca inadmisibila cererea de liberare conditionata depusa de catre acesta. Dupa aparitia legii recursului…

- Doi politisti din judetul Ialomita, prinsi de cealalta parte a legii, dar si functionarul unei Primarii, au fost condamnati la ani grei de inchisoare pentru luare de mita si trafic de influenta. La 3 noiembrie 2017, Curtea de Apel Bucuresti a mentiunut sentinta penala pronuntata de Tribunalul Ialomita,…

- „La data de 1 noiembrie, politistii Sectiei 6 Rurala Pascani au depistat un barbat in varsta de 64 de ani, din comuna Tatarusi, pe numele caruia Tribunalul Iasi a emis un mandat de executare a pedepsei de cinci ani si sase luni de inchisoare. Barbatul este condamnat pentru savarsirea infractiunii de…

- Romeo Stavarache, fostul primar al Bacaului, a fost condamnat de Curtea de Apel Targu Mureș la patru ani de inchisoare cu executare, decizia fiind definitiva. Din pedeapsa lui Romeo Stavarache se scade ...

- Viorel Pintea, fostul director al APIA Satu Mare, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare de catre magistrații Curții de Apel Oradea. Sentința a fost pronunțata pe 31 octombrie și este definitiva.

- Zece indivizi gasiti vinovati de complot pentru infiintarea unei celule teroriste au fost condamnati la inchisoare pe viata in Bahrain, fiindu-le revocata cetatenia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Marti seara, doi tineri au fost impuscati mortal intr-un campus universitar din sudul SUA. Atacatorul inca nu a fost arestat de politie, conform autoritatilor, citate de Le Figaro și preluat de Mediafax . Schimbul de focuri a avut loc in fata unui dormitor comun al Universitatii Grambling din statul…

- Politistii calaraseni au depus in penitenciar trei barbati condamnati la inchisoare care se sustrageau executarii pedepsei, unul dintre ei avand de executat 7 ani pentru tulburarea linistii si ordinii publice.

- Doi indivizi din Arbore au fost condamnati de magistratii de la Tribunalul Suceava pentru fapte de proxenetism. Valentin Ripa, zis „Palea", in varsta de 28 de ani, a fost gasit vinovat pentru doua infractiuni de trafic de minori si a primit o condamnare de 6 ani si 8 luni de inchisoare. ...

- Un tanar de 18 ani, elev al Colegiului National "Vasile Alecsandri" (CNVA) Galati, acuza, printr-o scrisoare deschisa adresata mai multor institutii ale statului si postata pe contul sau de...

- Doi romani au fost condamnati la inchisoare de un tribunal german pentru ca au transportat in 2015, in toiul crizei migratiei, catre Germania, in conditii periculoase, peste 220 de solicitanti de azil, informeaza HotNews, citand News.ro. Un tribunal de la ...