Doi tineri care voiau să filmeze un videoclip horror au ajuns în faţa instanţei Doi tineri francezi care voiau sa filmeze un videoclip horror inspirat din filmul 'Vineri 13' pe strazile din orasul Nancy, nord-estul Frantei, au inspaimantat atat de tare trecatorii incat vor trebui sa se prezinte in fata unui tribunal corectional, relateaza joi AFP. Tinerii, care purtau masti si aveau asupra lor o arma falsa, 'au vrut sa realizeze un scurtmetraj infricosator! Arestati, ei vor trebui sa raspunda in justitie pentru fapte de violenta voluntare in forma agravanta', a afirmat politia pe Twitter. Ei au fost trimisi in fata unui tribunal corectional, a declarat procurorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

