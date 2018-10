Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc in Arad, pe pasajul rutier care leaga centrul orasului de cartierul Micalaca. Purtatorul de cuvant al Politiei Arad, Claudia Iuga, a declarat pentru News.ro ca un autoturism in care se aflau patru tineri, cu varste cuprinse intre 21 si 24 de ani, a cazut de pe pasaj. Masina se…

- Doi tineri si-au pierdut viata, joi seara, in municipiul Arad, iar alti doi au fost raniti, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut de pe un pasaj rutier de la o inaltime de zece metri, din cauza vitezei si neatentiei soferului.

- Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a rupt parapetii si gardul de protectie si a zburat de pe podul din Micalaca - ce duce dinspre Polivalenta spre Podgoria. Potrivit primelor informatii, mai multe masini ar fi fost avariate. La fata locului au ajuns mai multe ambulante,…

- O tragedie s a produs la Arad, scrie Observator TV.Doi tineri au murit, iar unul se zbate intre viata si moarte dupa ce au sarit cu BMW ul de pe un pod, masina rasturnandu se de mai multe ori.Accidentul s a produs pe podul dintre sala Polivalenta si cartierul Micalaca.Potrivit primelor informatii, soferul…

- Un roman a murit in Belgia, intr-un accident de circulație in care au mai fost raniți alți doi compatrioți aflați in mașina. Autoturismul este inmatriculat in Romania și așa s-a aflat naționalitatea acestora, relateaza presa belgiana. Accidentul s-a produs marți, in sudul țarii. Mașina in care se aflau…

- Trei persoane au fost ranite intr un accident rutier produs, luni seara, in localitatea Razvad, judetul Dambovita, unde doua autoturisme s au ciocnit, iar una dintre masini s a rasturnat pe o parte. Echipajele de descarcerare au intervenit pentru a scoate una din victime din autoturismul rasturnat.…

- Accidentul s-a produs din cauza vitezei si a neatentiei la volan, pe raza localitatii Munteni, judetul Galati. Masina scapata de sub control a intrat in gardul unei gospodarii. Cele trei victime au fost duse la spital.

- Un barbat de 30 de ani a murit, iar trei tineri au fost raniti grav, in noaptea de luni spre marti, in judetul Caras-Severin, dupa ce masina in care se aflau a lovit din plin un cap de pod pe un drum national, transmite corespondentul MEDIAFAX.