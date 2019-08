Stiri pe aceeasi tema

- Un celebru actor de telenovele trece prin cea mai grea perioada din viata sa. Si-a pierdut unul dintre gemeni la doar trei luni de la nastere. Chiar el a avut puterea sa le dea veste trista fanilor, pe retelele sociale.

- La doar o zi de la tragedia in care patru tineri romani au murit intr-un tragic accident in susul Italiei, o alta tragedie in care este implicat un roman șpcheaza Italia. Un șofer roman a provocat un accident in noaptea de duminica spre luni pe un drum din Italia, in urma caruia au murit patru tineri…

- Plan rosu de interventie, carambol cu sase masini. 19 persoane implicate in accident. Un barbat a murit pe loc. 16 ambulante au acordat ajutor. FOTO si VIDEO Autoritatile au declansat, marti dupa-amiaza, Planul rosu de interventie in urma unui accident produs pe DN 65, in zona localitatii Priseaca din…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca in accidentul din judetul Olt au fost implicate 19 persoane, din care una a murit. Alte doua victime sunt in stare grava, intre acestea fiind si o femeie insarcinata.Raed Arafat a declarat, la Digi 24, ca in…

- Patru tineri, de 18 și 20 de ani, au murit noaptea trecuta, dupa ce mașina in care se aflau a intrat sub un TIR parcat pe marginea unei șosele din județul Neamț. Accidentul rutier a avut loc in localitatea Bistricioara, de pe Drumul Național 15 (DN15). Trei tineri de 20 de ani și unul de 18 ani și-au…

- Rachel Molloy a murit cand era gravida in ultima luna de sarcina, din senin, dupa ce s-a prabusit intr-o parcare. Femeia de 36 de ani a inceput sa aiba mari dureri abdominale, iar sotul ei, Nick, a dus-o de urgenta la sp...

- Bebelusul de doar 720 de grame, nascut duminica la Maternitatea din Botosani, a murit. Copilul venise pe lume la doar 24 de saptamani. Din pacate, medicii nu au putut sa il țina in viața, decat o zi. Bebelusul s-a nascut la 24 de saptamani, fiind atat de mica incat o manuța avea grosimea unui deget…

- Doi tineri si-au uitat bebelusul in taxiul care-i ducea acasa de la maternitate. Incidentul s-a intamplat in Hamburg, Germania. La destinatie, cei doi au achitat cursa, si-au luat copilul mai mare din masina, dar au uitat de cel mic.