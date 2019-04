Doi tineri au fost arestaţi în cadrul anchetei privind uciderea jurnalistei din Irlanda de Nord Cei doi barbati sunt retinuti conform legislatiei antiteroriste si au fost condusi la un post de Politie din Belfast pentru a fi interogati, a precizat Politia din Irlanda de Nord (PSNI). Politia a difuzat vineri seara imagini surprinse pe camerele de supraveghere in timpul "incidentului" si a lansat un apel catre martori. "Am primit deja un mare numar de apeluri si de informatii", a declarat, intr-un comunicat, unul dintre anchetatori, Jason Murphy. "Oamenii l-au vazut pe tragator", a adaugat el. "Raspunsul la ceea ce s-a intamplat (...) se gaseste la localnici. Solicit oamenilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Politia nord-irlandeza a arestat doi tineri de 18 si 19 ani in legatura cu uciderea jurnalistei Lyra McKee, in varsta de 29 de ani, in contextul protestelor lansate de disidenti republicani in urma unor raiduri ale politiei in cartierul Creggan din Londonderry, joi seara, a anuntat sambata serviciul…

- Politia nord-irlandeza a arestat doi tineri de 18 si 19 ani in legatura cu uciderea jurnalistei Lyra McKee, in varsta de 29 de ani, in contextul protestelor lansate de disidenti republicani in urma unor raiduri ale politiei in cartierul Creggan din Londonderry, joi seara, a anuntat sambata serviciul…

- "Din nefericire, pot confirm ca dupa schimburi de focuri in aceasta noapte la Creggan (un cartier situat in nordul Londonderry), o femeie de 29 de ani a fost ucisa", a anuntat pe Twitter comisarul-sef adjunct al politiei nord-irlandeze, Mark Hamilton. "Tratam acest eveniment ca fiind un incident…

- Cu mai putin de o luna inainte de Brexit, negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene se reunesc marti la Bruxelles, in incercarea de a gasi un compromis susceptibil sa convinga parlamentul britanic sa voteze ''acordul de divort'' si sa evite socul unei separari brutale, noteaza AFP.Intalnirea,…

- Varadkar a vizitat Irlanda de Nord si a avut intrevederi cu lideri ai partidelor politice locale, iar in cursul serii urma sa fie gazda premierului britanic, Theresa May, la Dublin. "Toata lumea doreste sa evite absenta unui acord, toata lumea doreste sa evite o frontiera dura si toata lumea…

- Varadkar a vizitat Irlanda de Nord si a avut intrevederi cu lideri ai partidelor politice locale, iar in cursul serii urma sa fie gazda premierului britanic, Theresa May, la Dublin. "Toata lumea doreste sa evite absenta unui acord, toata lumea doreste sa evite o frontiera dura si toata lumea doreste…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului 'intra in impas' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat de Reuters preluata…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului ''intra in impas'' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat…