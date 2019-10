Doi tineri acuzați de viol, reținuți de polițiști Potrivit sursei citate, fapta a fost sesizata la 112 de o femeie in varsta de 64 ani, din localitatea Margineni, care a reclamat ca nepoata ei, in varsta de 22 ani, ar fi fost violata. ''Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca in noaptea de 16 spre 17 octombrie, in timp ce se aflau pe un drum comunal, doi tineri de 22 respectiv 17 ani ar fi constrans fizic o tanara ca barbatul de 22 ani sa intretina raporturi sexuale cu aceasta'', a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Dimitrie Mocanu. Tanarul de 22 ani este acuzat de viol iar minorul de 17 ani de complicitate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

