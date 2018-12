Agentia guvernamentala americana a oferit putine detalii despre acest incident, care este inca in curs de investigare, precizand doar ca muncitorii efectuau "operatiuni de intretinere preventiva la sistemul anti-incendiu al cladirii", informeaza Agerpres.



Tehnicienii au fost gasiti inconstienti de un pilot de elicopter care a aterizat dupa ce a vazut ceea ce parea a fi fum iesind din acea structura, cunoscuta si sub numele de Statia McMurdo, se indica intr-o declaratie din partea NSF.



Cei doi decedati erau angajati de subcontractorul PAE, cu baza in Virgina.



Desi…