- Doi indivizi au fost retinuti luni in ancheta privind atentatul de la Strasbourg, fiind 'suspectati ca au jucat un rol in furnizarea armei de foc' folosita de criminal, au afirmat surse judiciare, relateaza AFP. O a treia persoana, suspectata ca a jucat un rol similar, urmeaza sa apara luni…

- ''Franta este omul bolnav al Europei, ea trage Europa in jos, in timp ce Polonia este un punct luminos'', a declarat Jacek Czaputowicz pentru canalul de televiziune Polsat News. Relatiile dintre Franta si Polonia s-au racit dupa sosirea la putere a conservatorilor la Varsovia, in 2015. ''Atacul…

- Procurorul general de la Paris, Remy Heitz, a prezentat filmul atentatului terorist de la Strasbourg comis, marți seara, de Cherif Chekatt, un tanar de 29 de ani, care a deschis focul in zona targului de Craciun din orașul francez. Heitz a declarat ca, in cursul dimineții de marți, s-au facut percheziții…

- O a cincea persoana ranita in atentatul de la Strasbourg, comis marti seara de Cherif Chekatt, a murit duminica, informeaza prefectura din Bas-Rhin, citata de AFP. Parchetul din Paris a confirmat duminica seara decesul acestei persoane de nationalitate poloneza. Pe langa cei cinci morti, atentatul de…

- Cherif Chekatt, autorul atacului armat, comis marti seara la Strasbourg, a fost impuscat mortal aseara intr-un schimb de focuri cu o patrula de politie, potrivit presei franceze. O operatiune de amploare s-a desfasurat, joi seara, in districtul Neudorf, unde fortele ...

