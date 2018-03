Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Gimnaziala Nr. 4 Suceava deruleaza prin Programul Erasmus+, finantat de Comisia Europeana, in perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, Proiectul „Healthy Foods, Happy Moods", tara coordonatoare fiind Turcia, iar parteneri Croatia, Italia, Polonia si Romania. Prin acest ...

- – proiectul este derulat de Asociația SAMAS – Sanatate pentru Mame și Sugari la nivelul intregii tari si se adreseaza gravidelor si proaspetelor mamici Joi, 1 martie, in Sala Amfiteatru a Maternitatii Bacau, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta, a fost lansat proiectul „Scoala mamelor SAMAS”, derulat…

- Muzeul Iluziilor revine la Cluj Iluzii optice, 24 de oglinzi de mari dimensiuni care deformeaza realitatea, o holograma piramidala, un generator Van De Graaff sau un theremin, instrumentul muzical la care poți canta fara sa il atingi, sunt doar cateva dintre lucrurile care ii așteapta pe vizitatori…

- Casa pentru ”U”. Baza sportiva visata de Sabau se face in Becaș Ioan Ovidiu Sabau cauta, din 2016, sa puna la dispoziția fotbaliștilor de toate varstele de la Universitatea o baza sportiva. Vestea cea buna este ca se face și va fi ridicata de Primarie. Nu e la Salicea, nici în Iris, ci în…

- O serie de propuneri au fost centralizate de catre o primarie din Romania si aproape 500 de asociatii de proprietari pentru proiectul de modificare a legii privind functionarea asociatiilor de proprietari.

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Proiect inedit al UDMR Cluj: "Aseaza-te la masa regelui Matei Corvin" FOTO UDMR Cluj a gasit o modalitate inedita de a face cunoscuta viata si activitatea regelui Matei Corvin. UDMR Cluj împreuna cu o echipa de arhitecti si advertiseri au amplasat vineri în Parcul Mercur din Cluj-Napoca…

- O noua actiune marca AIESEC Galati a strans in holul Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati voluntari din sase tari, dar si elevi din clasele 1-8 de la scolile galatene. Studenti, elevi de liceu, absolventi sau masteranzi, voluntarii au venit prin programul AIESEC din Brazilia, Spania, Egipt, Turkmenistan,…

- Premierul Viorica Dancila a fost prezenta, astazi, la bilanțul Poliției Romane pe anul 2017 și le-a cerut, oamenilor legii sa intensifice acțiunile de combatere a traficului de persoane și cele pentru combaterea violenței. Totodata, prim-ministrul le-a solicitat polițiștilor sa nu se implice in lupte…

- In Republica Moldova activeaza peste 1.600 de firme romanesti, iar in anul centenarului speram ca se vor accelera proiectele energetice, precum gazoductul Iasi-Ungheni-Chisinau, a declarat joi Mihai Gribincea, ambasador al Republicii Moldova, intr-o conferinta prilejuita de listarea companiei Purcari…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, numarul 38 mondial, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-2 pe Carol Zhao (138 WTA), iar echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 1-0 dupa primul meci al intalnirii care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei…

- Romania intalneste Canada in primul tur al Grupei Mondiale II din Fed Cup, la Cluj Napoca. Sorana Cirstea a castigat primul meci al zilei cu Carol Zhao, scor 6-2, 6-2, in mai putin de o ora. Dupa aceasta partida urmeaza intalnirea dintre Irina Begu si Bianca Andreescu. A

- Cei doi oficiali au discutat despre proiectul "Cartierul de Justitie". Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, vineri, la sediul Ministerului Justiției, a avut loc intrevederea ministrului Tudorel Toader si a secretarului de stat Marieta Safta cu ambasadorul Japoniei in Romania,…

- Sunt vizate toate domeniile: sport, teatru, spectacole de muzica clasica, cafenele si desigur festivalul UNTOLD. Nu sunt uitate nici prezentarea institutiilor academice, dar intr-un mod prietenos, care sa-i atraga pe tineri. Proiectul, unic in mediul universitar romanesc, a incercat sa surprinda si…

- „Se confirma astfel ca, partidul aflat la guvernare continua sa ramana nepasator la fenomenul taierilor ilegale, cu efect devastator asupra fondului forestier din Romania”, este de parere deputatul PNL Glad Varga. „Prin proiectul de lege mentionat, am propus masuri concrete pentru protejarea…

- Ai o trupa de jazz? Te poti inscrie la Concursul Internațional Jazz in the Park 2018 Trupele care canta jazz se pot inscrie de astazi, 6 februarie, la a patra ediție a Concursului Internațional Jazz in the Park, competiție dotata cu premii totale de 5.000 de euro in bani și servicii, plus șansa de a…

- O asociatie din Cluj cere Ministerului Educatiei inchiderea unor linii de studiu in limbi straine Asociatia GRAUR, care se ocupa cu depistarea cazurilor de plagiat, cere MEN inchiderea tuturor directiilor de studii in limbi straine care nu au acoperite cel putin 60% din cifrele de scolarizare cu studenti…

- Mihai Tudose, audiat la CNCD, pentru afirmația ca ”toți vor flutura langa steag”, in cazul autonomiei teritoriale. Fostul premier a scris, intr-o postare pe Facebook, ca ”a fost o lecție din care a invațat ca e mai multa nevoie de rigurozitate și atenție in exprimarea publica pentru a nu genera fara…

- Dezvoltatorul si administratorul de parcuri logistice P3, detinut de fondul suveran al statului Singapore, GIC, a anuntat ca anul acesta intentioneaza sa inaugureze noi parcuri logistice, o tinta fiind vestul tarii, in contextul in care investitorul detine cel mai mare parc logistic din tara, langa…

- Spanac fertilizat cu dejecții de pește. Cercetarea, care reprezinta o premiera la nivelul Romaniei, este derulata in cadrul unui laborator de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca, județul Cluj. Concret, dejectiile de peste sunt folosite ca fertilizant in…

- In 2018, Cluj-Napoca e Capitala mondiala a matematicii. Inspectoratul Școlar Județean Cluj a lansat public, in 26.01.2018, evenimentul Olimpiada Internationala de Matematica 2018 (IMO 2018), in prezenta inaltilor reprezentanti ai co-organizatorilor evenimentului: Ministerul Educatiei Nationale si Societatea…

- O noua promisiune de la Ministerul Culturii pentru reabilitarea Operei din Cluj In anul Centenarului Marii Uniri, conservarea patrimoniului construit va constitui o prioritate pentru Ministerul Culturii, printre proiectele prioritare regasindu-se si modernizarea Operei din Cluj, conform programului…

- Un studiu privind cele mai eficiente orașe din România plaseaza Cluj-Napoca pe locul 8 în România. Performanța administrativa a Clujului, care beneficiaza de uriașe investiții private, nu este pe masura mediului privat. Cel mai eficient oraș din România…

- Adrian Tanase, noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, va sustine luni, 29 ianuarie, prima sa conferinta de presa din aceasta functie, eveniment in cadrul caruia vor fi prezentate prioritatile si planurile cu privire la dezvoltarea pietei de capital locale. Puteti trimite intrebarile…

- Salarii marite cu 35% pentru funcționarii din Ministerul Agriculturii care se ocupa de banii europeni Personalul platit din fonduri publice care gestioneaza fonduri europene nerambursabile și cel din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaționale va beneficia de majorarea…

- Infrangere amara pentru U-BT in derby-ul Ardealului Liderul campionatului a pierdut pe teren propriu in fața marii rivale CSU Sibiu, dar ramane pe prima pozitie in clasament. Meciul dintre primele doua clasate din Liga Naționala de Baschet Masculin a avut un început ezitant, cu greșeli de…

- „Se stinge lumina pentru toata lumea! Romania moare!”, sunt doar cateva din indemnurile organizatorilor acestui protest, „Aradul Civic”, ce se va desfașura incepand cu ora 18:00 și pana la 20:00 pe platoul din fața Primariei Municipiului Arad, sambata, 20 ianuarie. In mai toate orașele mari ale țarii,…

- Studiaza la Cluj! VIDEO pe limba tinerilor, lansat de universitati Proiect unic prin care tinerii sunt invitati sa studieze in Cluj-Napoca. Cele sase universitati din oras au lansat un video comun ce prezinta si promoveaza Clujul studentesc. Coloana sonora este semnata de Falviu Buzila, solistul trupei…

- Cele șase universitați publice din Cluj-Napoca au realizat un proiect inedit de prezentare și promovare comuna a Clujului universitar. Proiectul, unic in mediul universitar romanesc, a incercat sa surprinda si sa redea atat oferta universitara a Clujului, cat si spiritul orasului ca spatiu cotidian,…

- Dupa Capitala, Clujul ar putea fi primul oraș din țara cu metrou. Proiectul unei magistrale este in discuție de ani de zile in orașul de pe Someș, iar acum autoritațile locale au acordat peste 3 milioane de lei pentru a incepe studiile de fezabilitate. Primele călătorii ar putea avea loc peste…

- Atacul asupra Ambasadei Romaniei din Budapesta, prin care mai mulți extremiști maghiari au acoperit stema Romaniei, aflata pe cladire, cu un steag al Ținutului Secuiesc a fost comentata, in termeni duri, de catre europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, potrivit cronicaromana.net.“Romania…

- "Consider oportun ca structurile care iau astfel de decizii, sa le ia ca urmare a unor consultari care vor avea loc la finalul acestei luni", a spus Negrescu, referitor la o posibila remaniere guvernamentala.Intrebat daca exista formate tabere in PSD si el in care dintre acestea este, Victor…

- Compania Digi Communications N.V., care se afla in spatele operatiunilor de comunicatii fixe si mobile Digi, a acordat un imprumut de 10 milioane de euro catre RCS&RDS, compania pe care o detine in Romania, conform unui anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, unde firma este listata…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cât mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, în urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa…

- Un deputat PSD cere organizarea unui REFERENDUM extins pe tema AUTONOMIEI LOCALE Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa reactionam din…

- Deputatul Gigel Stirbu, vicepresedinte PNL, apreciaza drept "straniu" faptul ca actiunile partidelor maghiare din Romania, de ale caror voturi ar "beneficia" in Parlament coalitia de guvernare, nu sunt "taxate", PSD fiind interesat "doar de mirajul puterii", liberalul referindu-se la rezolutia comuna…

- Cele trei formatiuni politice maghiare din Romania, respectiv UDMR, PPMT si PCM, vor semna, luni, la Cluj-Napoca, o luare de pozitie comuna in vederea alinierii conceptelor de autonomie, transmite corespondentul MEDIAFAX. Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, pentru…

- Incepand din aprilie 2018, actualul co-CEO al Fondului Proprietatea, Johan Meyer va deveni singurul manager de portofoliu principal al Fondului, potrivit unui comunicat transmis joi Bursei de Valori. In prezent, conducerea Fondului este asigurata de Johan Meyer si de Greg Konieczny, ultimul fiind extrem…

- Preturile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat si vechi, s-au majorat cu 10,48% in acest an, fata de 2016, pe fondul cresterii achizitiilor, dar au inregistrat o scadere usoara in ultimul trimestru al anului, potrivit unui raport publicat vineri de portalul Imobiliare.ro.…

- Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bucuresti, Serban Sturdza, sustine ca proiectul de construire a unui patinoar in Parcul Romniceanu a fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 si a fost publicat si in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice).

- Clasa politica din Romania incearca sa dea o lovitura impresionanta din punct de vedere economic, dar și al imaginii. Guvernul Tudose incearca sa mute sediul Bursei de la Londra, la București.

- Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi „pentru" si o abtinere, iar PMP si PNL au parasit sala. El a fost sustinut inclusiv de deputatii USR, care au explicat ca, dincolo de „trocul politic", se afla dreptul copiilor la educatie. Potrivit unui amendament adus de Lavinia Cosma, deputat USR, Liceul…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului General din data de 18 decembrie 2017, procurorii au avansat substanțial in ceea ce privește cunoașterea și stabilirea unor stari de fapt relevante pentru contextul existent in decembrie 1989. Astfel, se confirma de catre Parchetul General al Romaniei lovitura…

- Exemple concrete despre schimbarile aduse de Codurile penale (sursa: Asociatiile Magistratilor) Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Procurorilor din Romania au facut publice cateva zeci de observatii la proiectele PSD-ALDE de ciuntire a legilor justitiei. Proiectul a fost criticat dur…

- Zborurile cu decolare de pe aeroportul Luton din Londra au fost oprite, sambata, din cauza vremii nefavorabile, astfel ca pasagerii imbarcati inclusiv spre destinatiile din Romania sunt nevoiti sa astepte. „Ne pare foarte rau, nu este decizia noastra, este decizia aeroportului, acestea…

- Ministerul Apararii Nationale se pregateste sa demareze proiectul de dotare a Fortelor Navale cu patru corvete multifunctionale, se arata intr-un proiect de Hotarare a Guvernului pus in dezbatere publica. Conform documentelor, indiferent de partenerul strain gasit pentru acest proiect, navele vor…

- Accident grav, cu trei victime, in Dej Un grav accident de circulație, soldat cu trei victime, s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 21:10, pe strada Bistriței din Dej. Potrivit martorilor, conducatorul unui autoturism marca Ford Focus, înmatriculat în județul Cluj, în…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ținut, miercuri, la Cluj-Napoca, un moment de reculegere in memoria Regelui Mihai, inainte de a participa la dezbaterea ''Prepraring for the 21st century threats''. Decanul Facultații de Studii Europene, Nicolae Paun, a propus, în deschiderea…

- "​Ce facem? Uitam cat de vulnerabili suntem? Schimbam 4 ministri la Economie in 8 luni? Aducem 6 revolutii fiscale, anuntate pe holurile ministerelor- fara vreun studiu de impact- iar apoi renuntam la ele tot pe holurile ministerelor? Pai stiti ce spun investitorii? Ca e haos in Romania! Ca e incertitudine…