- Decizia trimiterii unei delegatii a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud constituie ''un mare pas înainte în spirtul olimpic'', a reactionat marti presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach. În urma exceptionalelor discutii…

- Seulului și Phenianul a hotarât, marți, în cadrul primelor lor discuții dupa o pauza de doi ani, sa-și restabileasca legatura telefonica directa militara, a anunțat un oficial din Coreea de Sud, la doar câteva zile dupa reluarea unei

- Coreea de Nord a redeschis, marti, un canal de comunicare militara cu Coreea de Sud, in contextul in care cele doua state au purtat discutii la nivel inalt despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Un oficial al Guvernului de la Seul…

- Coreea de Nord va trimite o delegatie care va cuprinde sportivi si oficiali de rang inalt la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud, 9-25 februarie), informeaza AFP."Partea nord-coreeana a propus sa trimita o delegatie cu oficial de rang inalt, cu sportivi, artisti, observatori,…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Coree - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa. Cele doua delegatii sunt…

- Coreea de Nord a afirmat ca a terminat constructia unei statiuni dedicata sporturilor de iarna, in cadrul negocierilor propuse pentru a asigura prezenta tarii la Jocurile Olimpice de Iarna, care vor avea l...

- Hackerii, interesați de Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud Hackerii au incercat sa sustraga informatii sensibile de la organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna, ce se vor desfasura luna viitoare la Pyeongchang, a anuntat o firma de securitate cibernetica, informeaza…

- In sportul care consuma tineri la minut, Noriaki Kasai este excepția. Japonezul care deține numeroase recorduri se incapațaneaza sa mai sara de pe trambulina o data și inca o data alaturi de sportivi care i-ar putea fi copii. Kasai a fost numit in echipa Japoniei care va participa la Jocurile Olimpice…

- Autoritatile sportive chineze au anuntat luni suspendarea pe o perioada de doi ani, pentru dopaj, a patinatoarei de viteza Shi Xiaoxuan, care nu va putea participa astfel la Jocurile Olimpice de iarna programate luna viitoare la PyeongChang, informeaza AFP.

- Hackerii au incercat sa sustraga informatii sensibile de la organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna, ce se vor desfasura luna viitoare la Pyeongchang, a anuntat o firma de securitate cibernetica, informeaza site-ul postului BBC News.

- Seulul va profita de intalnirea exceptionala, marti, cu Coreea de Nord, pentru a ridica problema unei reluari a reuniunii familiilor separate de razboi (1950-1953), a anuntat luni seful delegatiei sud-coreene, citat de AFP. Cei doi vecini au convenit saptamana trecuta sa discute marti,…

- Reprezentantul Phenianului la Comitetul Olimpic International a declarat ca "probabil" Coreea de Nord va participa la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 de la Pyeongchang, Coreea de Sud, informeaza site-ul agentiei Dpa, citand agentia japoneza de presa Kyodo.

- Coreea de Sud si Republica Populara Democrata Coreeana (Coreea de Nord) au convenit sa aiba saptamana viitoare convorbiri la nivel inalt, unul dintre subiectele ce vor fi discutate fiind potentiala participare a Phenianului la Jocurile Olimpice de Iarna din statiunea sud-coreeana Pyeongchang, din…

- Schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj), desemnata luna trecuta sportiva numarul unu a judetului Alba in 2017, se pregateste intens pentru cel mai important moment al carierei: prezenta la Jocurile Olimpice din 2018, la PyeongChang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Loturile olimpice ale Romaniei…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Au mai ramas 37 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de intrebare in aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, in special intre cele noua natiuni coreene, dar si intre Statele Unite si Coreea de Nord. Intrecerile…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a salutat aparenta dorința a lui Kim Jong-un de a intra intr-un dialog și a cerut, intr-o ședința de guvern azi, la Seul, masuri urgente pentru a ajuta Coreea de Nord sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 de la Pyeongchang.

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa mana intinsa de liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, care a evocat o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Speram…

- Romania si-a asigurat cote de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), atat la sanie, cat si la biatlon, potrivit Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. In urma competitiilor desfasurate in prima jumatate a lunii decembrie, Romania a obtinut cinci…

- Inaintea jocurilor olimpice de iarna din Coreea de Sud, un robot a participat la ștafeta pentru ducerea torței olimpice. Olimpiada reprezinta unul dintre cele mai importante evenimente de pe calendarul pasionaților de competiții sportive. Urmatoarea Olimpiada de Iarna se va desfașura in mai puțin de…

- Comitetul Olimpic din SUA a anuntat ca delegatia americana va participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang si a catalogat drept lipsa de comunicare anumite afirmatii venite dinspre Casa Alba, care au pus la indoiala prezenta sportivilor americani la competitie, din cauza tensiunilor dintre…

- Presedintele Comitetului Olimpic Rus, Alexander Jukov, a declarat ar trebui sa se organizeze competitii pentru sportivii din Rusia care vor decide sa nu concureze la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, informeaza R-Sport, conform Reuters. “Trebuie sa avem competitii alternative pentru sportivii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca Rusia nu va boicota Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza L’Equipe.Rusia “nu ii va impiedica” pe sportivii rusi care vor sa participe pa JO sub drapelul olimpic, a spus Putin. “Fara indoiala, nu ne vom opune”, a afirmat…

- Rusia a fost interzisa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang 2018 (Coreea de Sud), iar sportivii care a putea concura sub drapel neutru se gandesc sa boicoteze competitia. Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), spune ca acesta decizie nu ar fi una inspirata, informeaza…

- Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv a comentat decizia forului executiv al CIO de a suspenda Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv (CNO), Nicolae Juravschi, a declarat intr-un comentariu pentru Sputnik ca Jocurile Olimpice…

- Președintele Comitetului Olimpic Rus, Aleksandr Jukov, suspendat marți de Comitetul Executiv al CIO din funcția sa de membru al Comitetului Olimpic Internațional, a declarat ca sportivii ruși vor face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) impotriva suspendarii participarii Rusiei la Jocurile…

- Televiziunea rusa nu va transmite Jocurile Olimpice de la Pyeongchang din 2018, din cauza excluderii Rusiei de catre Comitetul International Olimpic (CIO), informeaza Reuters. Dupa decizia CIO, grupul media de stat VGTRK a anuntat ca nu va difuza competitiile de la JO de iarna. Rusia, interzisa…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne. Unii sportivi rusi vor putea evolua la probe individuale sau pe echipe sub numele "Sportiv Olimpic…

- Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a interzis Rusiei sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna. Marți, la Lausanne, in Elveția s-a incheiat reuniunea comitetului executiv al CIO, pe al carei ordine de zi se afla problema admiterii lotului olimpic al Rusiei la Jocurile Olimpice de iarna din Pyeongchang,…

- Comitetul Executiv al CIO va anunța pe 5 decembrie la Lausanne daca sportivii ruși vor putea participa la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud), relateaza Reuters. Forul executiv al CIO se reunește în zilele de 5 și 6 decembrie și va…

- Intr-o conferința de presa la Manila, unde a participat la summitul Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), Moon a spus ca, in cazul in care Phenianul este de acord sa inceapa un dialog privind programul sau nuclear, ar fi deschise toate opțiunile.Negocierile ar aborda inclusiv…

- Agenția Mondiala Antidoping (AMA/WADA) va decide, in cursul acestei saptamani, daca va reintegra Rusia printre țarile aflate in conformitate cu regulile in materie de lupta impotriva dopajului, o etapa departe de a fi atinsa, cu trei luni inaintea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Visa (NYSE: V), partenerul exclusiv de tehnologii de plata al Jocurilor Olimpice și Paralimpice, anunta astazi lansarea a trei dispozitive wearable de plata disponibile spre comercializare. Cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, Visa a creat manuși, stickere și insigne olimpice cu tehnologie NFC…

- Flacara olimpica a fost aprinsa, marți, in situl antic grec al Olympiei și va incepe un lung periplu care o va duce pe data de 9 februarie la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de sud), informeaza AFP. De data aceasta, flacara nu a putut fi aprinsa…