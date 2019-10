Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta noapte la o gospodarie nelocuita din satul Hurjuieni, comuna Galanești. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, au ars casa de locuit si doua anexe gospodaresti, pe o suprafata totala de aproximativ 140 mp dar și 10 tone de fan. Cea de-a…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta seara pe raza localitații Voronet in care au fost implicate doua autoturisme. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, patru persoane au necesitat ingrijiri medicale una dintre acestea fiind in stare de inconstiența. Toate victimnele…

- Un muncitor in varsta de 48 de ani , care lucra la rețeaua de apa și canalizare in comuna Bosanci a fost surprinsa sub un mal de pamant, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. ”Aceasta a fost extrasa și este in stare de inconștiența. Se fac manevre de resuscitare”, a declarat […]

- O mașina s-a rasturnat, marți, pe raza localitații Plopeni din județul Suceava. Potrivit primelor informații, sunt implicate in accident patru persoane, printre care doi copii, anunța MEDIAFAX.Citește și: Denise Rifai mitraliaza USR-PLUS: ‘Nu e cazul sa facem circ politic continuu și gratuit’…

- O mașina s-a rasturnat în afara parții carosabile pe raza localitații sucevene Plopeni, marți dupa-amiaza. În urma accidentului au fost ranite patru persoane, doi adulți și doi copii.

- O mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe raza localitații Plopeni, mai exact pe drumul spre Mereni-Fetesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. El a precizat ca in accident au fost implicate 4 persoane, respectiv doi adulti si doi copii care nu au fost incarcerate…

- Trei persoane, intre care doi copii, au ajuns, joi, la spital in urma coliziunii dintre un microbuz si un autoturism, la iesirea din Radaseni spre Sasca, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. In accident au fost implicate zece persoane, trei din autoturism si sapte din microbuzul…

- Un tanar in varsta de 21 de ani a murit, miercuri, dupa ce a intrat in coliziune cu motocicleta cu un motostivuitor pe raza localitatii Calinesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. La fata locului au intervenit un echipaj SMURD si o ambulanta SAJ, dar in urma manevrelor de…