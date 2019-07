Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au discutat joi, 11 iulie, in prima lor conversatie telefonica, despre rezolvarea conflictului din estul Ucrainei si eliberarea prizonierilor, a informat Kremlinul, conform Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marți ca președintele rus Vladimir Putin este conștient de faptul ca Germania dorește ca Ucraina sa ramâna țara de tranzit pentru gazele rusești exportate spre Europa chiar și dupa inaugurarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2, scrie Mediafax. "I-am…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni 'curajul' si 'determinarea' noului sau omolog ucrainean, Volodimir Zelenski, 'de a face sa taca armele' in estul Ucrainei, liderul de la Elysee evocand un posibil summit la Paris daca Moscova si Kievul vor realiza 'gesturi'…

- Germania si Franta doresc repornirea procesului de pace din estul Ucrainei si organizarea de discutii cu Rusia, au declarat joi, la Kiev, ministrii de externe ai celor doua state, Heiko Maas si Jean-Yves Le Drian, transmite dpa. Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a mentionat o "discutie exceptional…

- ''Populatia din estul Ucrainei are nevoie de pace in cele din urma'', a declarat ministrul german de externe, Heiko Maas, inainte de vizita pe care o va intreprinde joi in Ucraina.Conflictul a izbucnit in urma cu cinci ani, cand Ucraina a inlaturat conducerea prorusa de la Kiev in vederea…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, i-au cerut marti presedintelui rus, Vladimir Putin, ca "Rusia sa faca gesturile necesare pentru a crea conditiile favorabile dialogului" in estul Ucrainei, a anuntat Palatul Elysee, transmite AFP potrivit Agerpres. …

- Presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat dispus sa discute cu Moscova despre conflictul din estul tarii sale, transmite DPA. "Sper ca Rusia va da dovezi de deschidere catre reducerea intensitatii conflictului la urmatoarea intalnire in format Normandia. As dori sa repet ca sunt…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar trebui sa se astepte ca multi ucraineni sa-i accepte oferta de a primi pasaport rusesc, a declarat presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmand la randul lui ca este dispus sa ofere nationalitate ucraineana cetatenilor rusi, potrivit Reuters.…