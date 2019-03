Doi soldați irakieni uciși în ciocniri cu PKK-ul kurd În urma confruntarilor de duminica dintre armata irakiana și miliția kurda PKK au fost uciși doi soldați irakieni și raniți cinci militanți kurzi, a anunțat armata irakiana într-o declarație citata de Reuters.



Confruntarile au avut loc în Sinjar, în nord-vestul Irakului, dupa ce luptatorilor PKK li s-a refuzat trecerea printr-un punct de control al armatei, se arata în declarație, care adauga ca militanții au lovit un soldat cu un vehicul și au atacat punctul de control.



PKK nu a comentat.

Sursa articol: hotnews.ro

