Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a decis vineri sa gazduiasca forte americane pe teritoriul sau, cele doua tari fiind dornice sa faca "tot ce este posibil pentru pastrarea securitatii in regiune si stabilitatii acesteia", dupa noi incidente in Golf si "confiscarea" unui

- Presedintele Donald Trump s-a angajat miercuri, la Washington, in fata omologului sau polonez Andrzej Duda, sa desfasoare 1.000 de soldati americani in Polonia. Promisiunea a fost facuta la solicitarea autoritatilor de la Varsovia, care urmaresc sa descurajeze o potentiala agresiune din partea Rusiei.

- Presedintele american Donald Trump a menționat miercuri posibilitatea de a trimite 2.000 de soldati americani suplimentari in Polonia, in conditiile in care Administratia de la Varsovia a cerut masuri pentru descurajarea Rusiei.

- Intr-un moment in care strategii militari de la Washington considera ca izbucnirea celui de-al treilea razboi din Golf devine un scenariu tot mai probabil, Departamentul american al Apararii ia in calcul...

- Militanții americani care sustin dreptul de a face avort au protestat marți în fața Curții Supreme din SUA fata de noul val de legi anti-avort din SUA. Ei susțin ca aceste noi masuri reprezinta un atac la „Roe v. Wade”, decizia Curtii Supreme din 1973 care a legalizat avortul în…

- Mai multi oficiali guvernamentali americani vor informa marti Camera Reprezentantilor si Senatul Statelor Unite despre Iran, au declarat luni functionari parlamentari, informeaza Reuters. Unii membri ai Congresului au cerut informatii suplimentare despre tensiunile dintre SUA si Iran,…

- Ma astept ca secretarul de stat si el (Lavrov) bineinteles sa aiba ocazia sa discute’ si ‘Venezuela face parte din aceasta discutie’, a declarat presei, sub rezerva anonimatului, responsabilul citat. Ei vor discuta mai pe larg despre ‘ingrijorarile noastre privind atitudinea Rusiei in special fata…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca presedintele Trump este pregatit, daca va fi necesar, ca armata americana sa intervina in Venezuela, unde au avut loc ciocniri violente in urma revoltei, marti, a unui grup de soldati impotriva presedintelui Nicolas Maduro, relateaza AFP.…