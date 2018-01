Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 2 ianuarie 2017, in jurul orei 00.45, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Culturii din localitatea Vinerea. Un tanar, in varsta de 20 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul…

- Peste 3,5 milioane de romani sufera de aceste boli, care pot influenta comportamentul la volan, scrie antena3.ro. Daca suferiti de boli cronice sau altfel de boli, trebuie sa veniti cu adeverinta de la medicul de familie. Daca nu, puteti sa completati aici o declaratie pe propria raspundere. Fisa…

- Persoanele in stare de ebrietate, cele care detin obiecte ascutite sau arme de foc nu for avea acces in Piata Marii Adunari Nationale in seara de Revelion, a declarat Livii Baziuc, seful Inspectoratului National de Patrulare, intr-o conferinta de presa. Politistii vor asigura ordinea publica in perimetrul…

- Doi barbati, de 49 si 52 de ani, s-au ales cu dosare penale pentru conducere sub influenta alcoolului dupa ce au baut bine si s-au urcat la volan. Acestia aveau alcoolemii de 0,80 mg/l, respectiv 0,92 mg/l.

- In perioada 23-26 decembrie, peste 23.000 de angajati ai MAI au fost mobilizati pentru asigurarea ordinii publice, fiind date amenzi de aproape 5.000.000 lei. De asemenea, peste o mie de soferi au ramas fara permisul de conducere, potrivit Ministerului Afacerilor Interne.

- Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) anunta ca in urma actionilor de sambata, 311 soferi au ramas fara permisul de conducere. De asemenea, politistii au dat 5.086 de amenzi in valoare de peste 1.654.352 de lei, fiind confiscate bunuri de peste 42.000 lei.

- PENAL…Barbatul prins beat mort la volan, pe drumul care face legatura dintre Telejna si Zapodeni, este Cristinel Cozma, de 49 de ani, un afacerist din municipiul Vaslui, proprietar al unei mori in comuna. Chiar daca rudele si prietenii acestuia s-au dat in spectacol in fata camerelor de filmat si si-au…

- Ancheta incepe sa faca lumina in cazul accidentului de duminica, de pe DN 1, produs in sensul giratoriu de la Barcanești. Cel care ar fi provocat evenimentul in care au fost implicate șase mașini și 13 persoane, inclusiv patru copii, nici nu ar fi trebuit sa se afle la volan.

- Ieri, 17 decembrie, in jurul orei 01:50, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej, Biroul Rutier, au depistat un tanar de 25 ani, din Dej, in timp ce conducea autovehiculul pe strada Ecaterina Teodoroiu din municipiu, avand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. In cauza…

- Politistii constanteni au depistat in trafic mai multi conducatori auto care s au urcat la volan sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Comstanta, la data de 17 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, de 54 de ani, care a condus un autoturism,…

- Ieri, 14 decembrie 2017, in jurul orei 19.00, politistii din Cugir l-au depistat pe un barbat de 33 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,53 mg/l alcool pur in…

- Trei soferi care s au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice au fost depistati in trafic de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, La data de 15 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Valu lui Traian au depistat un barbat, de 28 de ani, care a condus un autoturism,…

- Un șofer cu permisul suspendat a fost incatușat, dupa ce a incercat sa fuga de polițiști. Este vorba despre un tinar de 19 ani, din comuna Ciprian Porumbescu. El are permisul de conducere suspendat din 7 noiembrie, pentru nerespectarea regimului legal de viteza. Tanarul a fost depistat de polițiști…

- Individul ce apare in imagini este cautat de politistii sectorului Ciocana din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau, pentru faptul conducerii unitatii de transport in stare de ebrietate avansata.

- Jandarmii montani din Borșa, alaturi de membrii Salvamont Borșa, au intervenit, in data de 2 decembrie a.c., pentru salvarea unui barbat. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Pintea Viteazul” Maramureș, acesta se afla pe traseul Complex Turistic Borșa-Cascada Cailor.…

- Unii șoferi continua sa urce in stare de ebrietate la volan sau sa se deplaseze cu o viteza mult peste limita acceptata, noteaza NOI.md cu referire la un comunicat al INP. In doar trei zile, peste 1600 de șoferi au fost documentați de angajații INP conducind cu abateri legale, dintre care circa 500…

- Vineri, 24 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud l-au depistat si retinut pe un barbat de 45 de ani, din comuna Lopadea Noua, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Aiud. Barbatul a fost condamnat la…

- Vineri, 24 noiembrie 2017, in jurul orei 21.00, politistii din Ocna Mures l-au depistat pe un barbat de 48 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din oras, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Un șofer aflat in stare avansata de ebrietate a accidentat mortal o femeie care se deplasa pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut sambata, in jurul orei 14.45, pe strada Siliștei din orașul Liteni, iar sambata noapte, urmare a gravelor leziuni suferite, femeia in varsta de 42 de ani a ...

- In perioada 21 – 26 noiembrie a.c., polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane care acționau pentru siguranța și fluența traficului rutier pe autostrazi au depistat 29 de șoferi care circulau cu viteze excesive, informeaza Politia Romana. Astfel, pe autostrada A1,…

- Calatori terorizați pe un mijloc de transport URBIS. Un controlor aflat in stare de ebrietate a terorizat un intreg autobuz. Aseara pe ruta Baia Mare –Baia Sprie, a cursei nr.8, un controlor aflat in stare de ebrietate a terorizat calatorii aflați in mijlocul de transport. Dupa ce s-a legat de mai multe…

- Tanarul de 33 de ani a fost tras pe dreapta, in noaptea de marți spre miercuri, de un echipaj al Secției 3 Poliție Timișoara. Oamenii legii l-au oprit pentru un control de rutina și i-au cerut documentele la control. Au aflat imediat ca șoferul are permisul suspendat și nu ar avea voie sa…

- Un șofer român va sta 12 saptamâni dupa gratii, într-o pușcarie din Anglia. Maimult, acesta s-a ales și cu permisul suspendat pentru un an. Potrivit nottinghampost.com, Ion Pastramagiu de 42 de ani a lucrat în România ca șofer profesionist mai…

- Liderul organizației de tineret al Partidului Democrat din Gagauzia, Vitalie Melichian, ar fi fost reținut de poliție pentru ca a condus in stare de ebrietate. Potrivit gagauzinfo.md, tanarul a fost oprit sambata spre duminica noaptea fiind la volanul unei mașini Daca Logan, cu numarul de inmatriculatre…

- Ieri, 8 noiembrie 2017, in jurul orei 07.20, politistii rutieri din Blaj, in timp ce actionau pe strada Clujului din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 58 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Dosare penale pentru doi șoferi cu alcoolemie și unul fara carnet, depistați in trafic de polițiști. La data de 7 noiembrie 2017, in jurul orei 01.00, politistii Serviciului Rutier Alba l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Septimius Severus…

- Atunci când te afli în stare de ebrietate, sa te urci pe cal în loc sa conduci un autovehicul poate parea o idee buna. Poliția din Florida nu este însa de aceeași parere și a arestat o femeie care calarea în stare de ebrietate. Donna Byrne, de 53 de ani, a fost…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in zilele de 2 și 3 noiembrie 2017, orele 07.00 - 17.00, va fi sistata circulația rutiera pe strada 31 August 1989, tronsonul cuprins intre str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și str. Al. Pușkin, in legatura cu executarea lucrarilor de curațare și taiere…

- O femeie în vârsta de 51 de ani din localitatea Novaci, judetul Giurgiu, a murit miercuri dupa ce a fost lovita de o masina de salubritate condusa de un barbat cu permisul de conducere retinut pentru un alt accident cu victima.

- Politistii din judetul Vrancea au retinut un barbat din Ramnicu Sarat care duminica seara a provocat un accident de circulatie cu victima si a fugit de la locul accidentului, in momentul la care l-au prins, politistii constatind ca acesta era sub influenta alcoolului si avea permisul suspendat.Potrivit…

- In ultima saptamana, 56 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 219 km/h, pe autostrada A1. Pe Autostrada Soarelui au fost depistati 7 soferi "zburand"…

- Politistii rutieri din Calarasi au sanctionat contraventional si au suspendat permisul de conducere unui conducator auto in varsta de 49 de ani, din cauza ca acesta, oprit joi seara in...

- Pe parcursul a noua luni ale anului curent, au fost comise 3585 de infracțiuni de catre persoane aflate in stare de ebrietate, soldate cu 11 decese, noteaza NOI.md. Acțiunile violente ale persoanelor aflate in stare de ebrietate au dus la comiterea infracțiunilor de vatamare intentionata grava a sanatații (35), violența in…

- La data de 24 octombrie a.c., polițiști din cadrul Politiei Orasului Targu Carbunesti au depistat un barbat, de 45 de ani, din Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații, avand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, suspendat. In cauza s-a intocmit dosar penal…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina, marti dimineata, pe strada Nehoiului din municipiul Constanta, acolo unde un barbat se afla cazut pe strada. In momentul in care ambulanta a ajuns in zona respectiva, pacientul…

- In perioada 20-22 octombrie, Inspectoratul Național de Patrulare a desfașurat un șir de acțiuni intru prevenirea incalcarilor de ordine publica și a accidentelor rutiere. Astfel, timp de 2 zile, ofițerii de patrulare au intervenit la circa 200 de solicitari din partea cetațenilor.

- Un barbat in varsta de 34 de ani din Sebes este cercetat penal dupa ce a condus un autoturism, cu permisul suspendat. A fost oprit in trafic la Bradesti. Joi, in jurul orei 13.49, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din Sebes, in timp ce conducea […]

- La data de 19 octombrie a.c., in jurul orei 13.49, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din mun. Sebes, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, in localitatea Bradesti, jud. Alba, avand dreptul de a conduce suspendat. Fata de conducatorul auto,…

- Un barbat in varsta de 37 de ani din județul Argeș s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos in timp ce conducea un autoturism, avand permisul de conducere suspendat. La data de 13 octombrie, politistii Sectie 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in…

- Vineri 13 octombrie 2017, politistii Sectie 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe strada Telman din comuna Vintu de Jos, au observat un autoturism al carui conducator a incercat sa schimbe locul cu pasagerul din dreapta. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca soferul…

- La data de 13 octombrie a.c., in jurul orei 23.00, polițiști din cadrul Postului de Politie Margineni au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier pe DN 2G. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat ca un barbat de 40 de ani, din comuna Margineni,…

- Alexandra Petcu, sotia vicepresedintelui Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Traian Petcu, a fost condamnata de Judecatoria Barlad pentru conducerea pe drumurile publice a unui autoturism sub influenta bauturilor alcoolice. In luna februarie, sotia demnitarului…

- Ieri, 12 octombrie 2017, politistii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 60 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Ferdinand I din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatule etilotest, a rezultat…