- Moartea fulgeratoare a jurnalistului Andrei Gheorghe a șocat o țara intreaga. Omul de radio a murit la doar 56 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. Barbatul a fost descoperit de un ingrijitor, in baia din vila lui din Pipera. Potrivit anchetatorilor, acesta era decedat de 12 ore. Vecinii nu…

- Copil surdomut, ucis de o ambulanța in Cluj. Adolescentul, in varsta de 14 ani, a fost izbit in plin de autosanitara, dupa ce a traversat in fuga strada. Cel puțin asta susțin martorii care cred ca baiatul nu ar fi auzit sirenele ambulanței. Accidentul a avut loc, duminica, pe bulevardul 21 Decembrie…

- Un vatman al RATB care conducea un plug a ingropat in zapada calatorii care asteptau, vineri dimineata (23 martie), tramvaiul pe refugiul unei statii din Capitala. Aproximativ noua persoane au fost acoperite de valul de zapada. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 9.00, in statia de tramvai de pe…

- In urma cu puțin timp, un TIR a lovit in plin dubița unei firme de curierat, care circula regulamentar. Accidentul a avut loc pe Dealul Dumitrei. Șoferul dubiței a fost ranit, fiind transportat la spital.

- Andrei Gheorghe, transformat total cu cateva zile inainte sa moara. Deși nu era genul de om care sa lege ușor prietenii, Andrei Gheorghe a devenit confidentul unuia dintre paznicii care lucreaza la un supermarket de unde realizatorul de emisiuni radio obisnuia sa isi faca cumparaturile. Barbatul a povestit…

- Marielle Franco, in varsta de 38 de ani, membra a Partidului Socialism si Libertate (PSOL), a fost impuscata mortal miercuri in centrul metropolei braziliene, in timp ce se afla intr-un automobil, cu care revenea de la o adunare de promovare a femeilor de culoare. Soferul vehiculului a fost si el…

- Traversare nepermisa in Piatra Neamț. Un barbat a fost incatusat de politisti dupa ce a fost prins ca a traversat printr-un loc nepermis și a refuzat sa se legitimeze, in zona Piața Centrala din Piatra-Neamț. Intreaga scena a fost filmata și postata pe Facebook. Filmarea s-a viralizat, iar oamenii i-au…

- Taxa auto revine din vara. Ea ar urma sa fie intre 50 și 3.000 de euro, in funcție de norma de poluare, informeaza Digi 24. Cea mai probabila soluție ar fi o taxa platita o singura data, la inmatricularea mașinii, dupa care proprietarul automobilului va plati un impozit progresiv, dupa modelul german.…

- O șicanare in trafic s-a lasat cu focuri de arma pe o strada din București. Doi șoferi s-au certat in trafic, iar unul din ei a scos pistolul și a tras in direcția celeilalte mașini. Celalalt protagonist a chemat Poliția iar agresorul a fost prins. Agresorul a folosit o arma airsoft. Incidentul a pornit…

- Cunoscut in toata lumea drept ”Papușa Ken”, Rodrigo Alves a plecat peste mari și țari ca sa-și gaseasca aleasa. Rodrigo Alves a poposit tocmai in indepartate Rusie pentru a-și indeplini visul. El vrea sa gaseasca o ”copie” a lui, feminina, adica, papușa Barbie! Ken le-a aratat fanilor locurile pe care…

- Un șofer angajat la Prefectura județului Teleorman a provocat un grav accident rutier, marți dupa-amiaza, dupa ce nu a acordat prioritate de trecere la intrarea intr-un sens giratoriu pe centura municipiului Alexandria. In urma accidentului, patru persoane au fost ranite, printre victime numarandu-se…

- Scene desprinse din filmele cu mafia siciliana s-au derulat duminica dupa-amiaza in centrul orasului Pitesti. Trupul unui tanar a fost aruncat din masina, acesta murind inainte ca echipajele de la Ambulanta sa soseasca. Din cate se pare, acesta ar fi murit dupa ce a consumat droguri, iar prietenii…

- Un accident rutier soldat cu avarierea a șase autoturisme a avut loc, în acest weekend, pe strada Gheorghe Dima, din Cluj-Napoca.”La data de 10 martie a.c., în jurul orei 1:40, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au fost sesizati…

- Un tanar de 28 de ani a fost gasit mort duminica, 11 martie, in jurul pranzului, pe o strada din cartierul Teilor din Pitesti, foarte aproape de centrul orasului. Mai multi martori au declarat politistilor ca baiatul a fost aruncat dintr-un autoturism. Martorii le-au declarat politistilor…

- "Conducatorul autoturismului a fost depistat in urma cu cateva minute in trafic de un echipaj de jandarmi, care a solicitat in sprijin un echipaj de la Politia Rutiera. In interiorul autoturismului se aflau 4 tineri, un baiat (conducatorul auto) si 3 fete care in prezent se afla la Politia Municipala…

- Accident grav in Alexandria! Un Matiz s-a facut praf dupa ce a fost izbit de un BMW. Un paramedic SMURD, aflat in timpul liber, a incercat sa ajute. Un accident grav s-a petrecut, sambata, in Alexandria. Un Matiz s-a facut praf dupa ce a fost izbit de un BMW, caruia nu i-a acordat prioritate. Șoferul…

- O tanara a fost accidentata pe o trecere de pietoni, de pe strada Primaverii, din cartierul Manaștur. Fata se afla pe zebra, dar un șofer beat a dat cu mașina peste ea. Din fericire, tanara nu a fost ranita grav. Șoferul a parasit locul accidentului, dar a revenit. Acela a fost momentul in care polițiștii…

- Reprezentanții Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule (DRPCIV) au declarat ca cei care vor sa obțina permisul de conducere sunt nevoiți sa aștepte cate doua sau trei luni pentru programarea pentru „oras”. Motivul pentru care se intampla asta este reprezentat de lipsa de personal,…

- Politistii lugojeni au avut din nou de lucru cu infractorii, la sfarsitul saptamanii trecute. Un barbat de 24 de ani din Lugoj a incercat sa scape de politisti dupa ce acestia i-au facut semn sa opreasca pentru control, pe strada Bucegi. In loc sa traga pe dreapta, barbatul a apasat pedala de acceleratie…

- Urmarire cu focuri de arma, in cartierul Rahova, din Capitala. Totul a pornit, dupa ce polițiștii au incercat sa opreasca un autoturism inmatriculat in Marea Britanie. Șoferul mașinii a incercat sa fuga, dar a fost blocat in trafic. In incercarea disperata de a scapa, barbatul a intrat in mașina Poliției,…

- Drumul national 56A, care face legatura intre vestul Romaniei si vama Calafat, a fost absolut impracticabil, informeaza Romania TV. Pe soseaua care preia tot traficul greu european catre sudul Europei abia puteai sa stai in picioare, daramite sa circuli cu masina. Citeste si COD GALBEN de…

- Joi, 1 martie, cand termometrele aratau -16 grade Celsius in București, doi barbați se plimbau la bustul gol prin Herastrau. Femeile care au trecut prin parc in dupa-amiaza zilei de ieri au avut parte de un altfel de marțișor. Indivizii s-au plimbat nestingheriți, ca intr-o drumeție pe munte in care…

- O adolescenta de 19 ani a povestit cum a inceput cosmarul vietii sale, cand a observat ca incepea sa cheleasca, iar treptat a ajuns sa isi piarda toata podoaba capilara. Lucy Brown, din Bury St. Edmonds, a aflat ca sufera de o boala autoimuna, din cauza careia i-a cazut tot parul. Iata cum incepe drama…

- Caz revoltator in Carolina de Nord! Un barbat a fost impușcat mortal, luni, in timp ce se plimba pe strada și facea un live pe Facebook. Prentis Robinson se plimba pe strada Jerome, cand un barbat s-a apropiat de al și a tras patru focuri de arma. Incidentul a avut loc chiar in apropierea campusului…

- Trei autovehicule s-au ciocnit, miercuri dimineata, pe o strada din Vaslui, dupa ce soferul unei masini a facut infarct. Acesta a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Durere fara margini pentru o familie originara din Suceava, care locuia de mai mulți ani in Italia. Petru Pinticanu, un tanar de 28 de ani, a murit la spitalul din Napoli. Barbatul fusese gasit inconștient pe o strada din Caserta, iar dupa cinci zile pe care le-a petrecut in spital, sucevanul a decedat.…

- Primaria municipiului Chisinau anunta despre suspendarea traficului rutier pe str. Ion Creanga, in perimetrul strazilor Eugen Coca – Vissarion Belinski, pe data de 24 februarie 2018, intre orele 7.00 – 16.00, in legatura cu executarea lucrarilor de defrisare si curatare sanitara a arborilor.

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- O ambulanța a fost avariata la Dej, în urma unui accident de circulație, provocat de o groapa prost semnalizata. Incidentul s-a produs pe strada Ion Pop Reteganu din Dej. Ambulanta care transporta un pacient de la Cluj-Napoca la Beclean a iesit de pe sosea si…

- Circulatia rutiera pe strada 31 August din Capitala, tronsonul cuprins intre strada Tighina și Ismail, va fi suspendata astazi, pana la ora 16. In zona vor avea loc lucrari de curatare a copacilor.

- Minora, din județul Maramureș, se afla in traversarea strazii pe trecerea de pietoni marcata și semnalizata corespunzator, cand a fost lovita de un autovehicul condus de un tanar din județul Timiș. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest de catre polițiștii rutieri sosiți la fața locului, rezultatul…

- O parcare neregulamentara a blocat circulația in Alba Iulia, luni, inainte de pranz, pe una dintre cele mai circulate strazi din oraș. O duba parcata neregulamentar, in zona fostului cinematograf „Dacia”, pe sensul de mers catre Spitalul Județean, a facut imposibila deplasarea unui autobuz al carui…

- Un incendiu produs, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric la un conductor deteriorat, a mistuit un autovehicul pe strada Targul Nou din Caracal. Evenimentul s-a produs duminica-dimineața, 4 februarie. La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Caracal din ...

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- La fata locului au intervenit doua echipaje SMURD, doua de descarcerare si unul de pompierii, informeaza Romania TV. Citeste si Accident grav in pasajul Obor din Capitala. Soferul a ramas incarcerat in urma impactului violent FOTO Salvatorii au scos victima incarcerata din masina. Cei…

- Accidentul se datoreaza tot vitezei excesive, neatenției și nepastrarii distanței corespunzatoare. De reținut ar fi faptul ca unul dintre șoferii implicați in accident, șoferul din microbuz, deși la prima vedere nu pare vinovat fiind pe drumul prioritar a fugit de la locul impactului. Adica, a tras…

- O tanara de 28 de ani din Zalau a fost victima unui accident de circulație produs la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Zalau. Tanara traversa strada regulamentar. Vineri, 26 ianuarie a.c., la ora 10.15, un zalauan de 65 de ani conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul,…

- Schimbari importante pentru șoferi din 2019! Masinile avariate in accidente majore vor trebui duse la inspectia tehnica periodica dupa ce vor fi reparate. Pe de alta parte, conducatorii auto care vor cumpara o masina second-hand ar putea avea acces la un fel de cazier al autoturismului, doar…

- Strazile Timișoarei au fost scena unor urmariri ca in filme, in aceasta noapte, dupa ce cațiva șoferi Uber s-au incaierat cu mai mulți taximetriști. Nu a fost un singur incident. Ciocniri au fost in parcarea de la Iulius Mall, unde a și inceput totul, apoi in pasajul Jiul, dar și in zona Soarelui, nu…

- Una dintre masini, marca Dacia Logan, a plecat de la semaforul de la Finante, de pe Bd. Revolutiei la culoarea verde a semaforului, dupa cum spune soferul, cealalta – un Opel – a plecat de la semaforul de pe strada Horia, tot la culoarea verde, a traversat liniile de tramvai si……

- S-au luat la pumni în plina strada. Este isprava a doi șoferi din orașul Balți, care nu au încaput într-o intersecție. Martorii susțin ca incidentul a avut loc vineri, pe 19 ianuarie, pe strada 1 mai din Balți. Din imaginile video, postate pe o pagina de pe rețelele…

- Mai multi localnici din Alexandria au anuntat ca vor protesta sambata, 20 ianuarie, la ora 18.00, in fata Casei de Cultura din oras. Oamenii sunt nemultumiti de schimbarile pe care partidul de guvernamant intentioneaza sa le faca legilor Justitiei.

- Politistii de la sectia 14, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, fac cercetari in dosarul deschis in urma plangerii depuse de un taximetrist care reclama ca a fost lovit de mai multi soferi.

- Tanarul din Cașeiu reținut pentru furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și fara permis a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Dej, in acest caz fiind dipusa masura preventiva a controlului judiciar pentru 60 de zile. Va reamintim, in noaptea…

- Impact cu victime pe trecerea de pietoni din zona Potcoavei de Aur, mai exact la trecerea aflata la intersectia strazilor prelungirea Traian cu Brailei. Un taxi a lovit o femeie de 69 de ani, miercuri, in tmp ce aceasta trecea strada pe marcajul pietonal intr-un grup de pietoni. Doar femeia a fost acrosata…

- Șoferul unui BMW a pierdut controlul asupra volanului pe strada Câmpul Pâinii din Cluj-Napoca. Rezultatul: o persoana și-a pierdut viața, iar autoturismul este praf. Martorii susțin ca BMW -ul cu numere de Satu Mare rula cu viteza foarte mare, iar…

- Accident rutier neobișnuit intr-un oraș din nordul Rusiei. Un rus a intrat cu un tanc furat intr-un magazin dupa ce a derapat pe zapada, scrie hibinform.ru Accidnetul s-a produs, miercuri dimineața in orașul Apatity pe strada North.Un localnic a intrat in incinta școlii de șoferi militare și a furat…

- In varsta de 27 și 37 de ani, cei doi barbați au fost prinși de polițiștii bihoreni in localitațile Salard, respectiv Voievozi. Ambii conduceau autoturisme fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. „In ambele cazuri a fost intocmit dosar de cercetare penala”,…