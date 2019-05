Stiri pe aceeasi tema

- Doi sefi din politie au fost prinsi conducand sub influenta alcoolului, vineri seara, in decurs de doar cateva ore. Este vorba de seful Directiei Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative din Politia Romana si de seful Politiei Sectorului 4 al Capitalei. Cel din urma s-a ales cu dosar penal.

- Cornel Drumariu, comisar-sef in cadrul Directiei Generale a Primariei Municipiului Bucuresti – Sector 4 si fostul adjunct al Politiei Romane Ionut Cristian Stan, in prezent chestor de politie in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au fost prinsi bauti la volan. Vineri, in jurul orei 20.30,…

- Doi sefi din politie au fost prinsi conducand sub influenta alcoolului, vineri seara, in decurs de doar cateva ore. Este vorba de seful Directiei Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative din Politia Romana si de seful Politiei Sectorului 4 al Capitalei.

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Moreni au depistat un barbat de 53 de ani, din Gura Ocnitei, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Sacuieni, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest, aceasta a prezentat o alcoolemie a carei valoare…

- In weekend, sub influența alcoolului la volan. Șoferii au fost prinși de polițiști și sunt cercetați *Sambata, 23 martie 2019, in jurul orei 0.30, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau pe strada 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din comuna Teasc,…

- Mai multi soferi s-au ales cu dosare penale in Alba, in weekend-ul de Ziua Femeii, dupa ce au pus in pericol siguranta traficului rutier. Au condus sub influenta alcoolului sau fara permis. Vineri, 8 martie, in jurul orei 8.30, politistii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene l-au…

- Ieri seara, 5 martie, in jurul orei 20:15, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au fost sesizați cu privire la faptul ca pe o strada din localitatea Sanpetru, din judetul Brașov, un tanar in varsta de 23 ani conducea un autoturism in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice. Pana…

- Conform primelor verificari efectuate de IPJ Cluj, o femeie de 28 de ani, din comuna Maguri-Racatau, în timp ce conducea autoturismul pe strada Rasaritului, din Cluj-Napoca, ar fi patruns în intersecția cu strada Paris fara a acorda prioritate de trecere unui autoturism condus de catre…