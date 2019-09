Doi secretari de stat și directorul RoAid au fost excluși din ALDE ALDE a decis în Biroul Politic Executiv de luni excluderea membrilor care nu și-au depus demisiile din funcțiile deținute în aparatul de lucru al Guvernului, ca urmare a deciziei partidului de retragere din Executiv. Aceștia sunt doi secretari de stat, doi subsecretari de stat și directorul RoAid, precizeaza Mediafax.



"Cei care, în baza deciziei Delegației Permanente de a ne retrage de la guvernare nu și-au depus demisiile din funcțiile de secretar de stat, și-au pierdut calitatea de membri", a declarat, la finalul ședinței Biroului Politic Executiv al ALDE,

Sursa articol si foto: hotnews.ro

