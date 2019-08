Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 9 luni de munca laborioasa și anevoioasa au fost necesare pentru ca actualul schelet de Deinotherium gigantissimum sa fie restaurat dupa dezastrul pe care l-a suferit pe 4 martie 1977. Aceasta comoara a Muzeului Antipa, o piesa de valoare științifica mondiala și un exponat de excepție din patrimoniul…

- "Aseara, nume foarte mari ale scenei romanesti, oameni care au adus prestigiu acestei natiuni, au iesit in Piata Victoriei sa isi strige oful, vizavi de subfinantarea acestui domeniu. Nu am putut sa concepem pana in acest moment ca si acest domeniu, extrem de important pentru o natiune, sa fie bataia…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, spune ca niciun teatru din subordinea MCIN nu este in situatia de a disponibiliza angajati, in situatia TNB fiind vorba de colaboratori ai institutiei. "Nu este vorba de nicio disponibilizare din niciun teatru. Singurii care…

- Joi, 13 iunie 2019, la Palatul Victoria, Ministrul Culturii și Identitații Naționale, Valer-Daniel Breaz , a susținut conferința de presa in care au fost prezentate urmatoarele subiecte: clarificarea aspectelor aparute in presa naționala, adoptarea OUG privind Timișoara – Capitala Culturala in anul…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, Valer-Daniel Breaz, a susținut, marti, 11 iunie 2-19, discursul de deschidere a evenimentului de lansare a cinci colecții de patrimoniu cultural romanesc pe platforma online Google Arts & Culture. Parteneriatul strategic incheiat intre Ministerul Culturii…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, Valer-Daniel Breaz, a avut miercuri , 15 mai 2019, o intalnire cu Președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin și cu reprezentanții Uniunii Sindicatelor Tipografilor din Romania. Tema dezbatuta s-a referit la activitatea tipografica din Romania,…

- Arad. Premierul Romaniei, Viorica Dancila, va vizita judetul nostru pe parcursul zilei de vineri, alaturi de trei ministri. Ar urma sa fie insotita de ministrul Agriculturii, Petre Daea – care este deja de joi in judetul nostru, efectuand vizite in zona Sebis – , ministrul Sanatatii, Sorina Pintea si…