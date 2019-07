Stiri pe aceeasi tema

- O capra neagra care avea un picior fracturat a fost carata in spate de salvamontiști, intr-un rucsac. Ion și Vlad Adamuța, tata și fiu, membri in echipa Salvamont Rașnov, sunt cei care au preluat animalul care a fost foarte cuminte tot drumul. Capra a fost gasita duminica dupa-amiaza in apropierea Cabanei…

- Fetita de 7 ani, ranita la picior dupa ce un sofer, presupus contrabandist, a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, a fost transportata la spital unde s-a constatat ca glontul nu i-a atins osul.

- Un echipaj din cadrul Poliției orașului Broșteni a oprit vineri pentru control pe strada Neagra din localitate, autoturismul condus de un localnic de 23 de ani. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto. In cauza…

- Ștefan Iovan, fostul fundaș al Stelei, a venit la GSP LIVE și a vorbit despre transferul la Steaua și despre cum Securitatea l-a amenințat ca sa sa semneze cu Dinamo. Vezi in video marturisirea lui Ștefan Iovan „Cand am venit cu trenul de la Reșița la București, ca sa semnez cu Steaua, ma aștepta…

- Un accident grav de circulație a avut loc marți seara in municipiul Bistrița. Un barbat in varsta de 55 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul acestuia și a intrat in stalpul de susținere a pasarelei din apropierea ISU Bistrița-Nasaud. Timp de aproximativ o ora s-au luptat medicii…

- Imagini cu o capra neagra si iedul ei au fost surprinse in Parcul National Retezat si postate de Romsilva pe contul de Facebook. Specialistii estimeaza ca pe suprafata Parcului National traiesc doua sute de exemplare de capra neagra.

