”Doi s’ un sfert” si DGA au preluat ”raportul porno”!

- PNL a depus, joi, o solicitare la Biroul permanent al Camerei Deputatilor pentru constituirea unei Comisii de ancheta privind posibilele interceptari facute Directia Generala de Protectie Interna (DGPI), de serviciul secret al Ministerului Afacerilor Interne, a anuntat deputatul PNL Florin Roman.

- Directia Generala de Protectie Interna a venit cu un raspuns la solicitarea Realitatea TV, în scandalul ce o are în centru pe Gabi Firea, care a declarat ca ministrul de Interne a venit pregatit în sedinta CEx PSD cu hârtii care

- La Buzau nu s-a inregistrat nicio medie de 10 la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului. Rata de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat 2018 se situeaza la 26,9%, in creștere cu 0,9% fața de sesiunea de toamna a anului trecut. Absolvenții de liceu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat in cadrul unei conferinte de presa, sustinuta marti, 28 august, bilantul din acest an al activitatii ministerului pe care il conduce, dar si al productiei obtinute la nivel national, facand referire, totodata, la investitii si rezultate. Constanta se afla…

- Unul dintre social-democratii aflati in actualul Executiv, Mihai Fifor, a facut, de la Arad, cateva referiri la protestul anuntat pentru ziua in curs, in Piata Victoriei. Asa-numitul “miting al diasporei”, cum a ajuns el sa fie cunoscut in spatiul public. “Este, asa cum a afirmat-o si presedintele Dragnea,…

- Sase persoane au avut de suferit de pe urma coliziunii violente dintre un autoturism si un microbuz. Din pacate, un om nu a mai putut fi salvat. Accidentul a avut loc in cursul dupa-amiezii de joi, pe DN 7G, la iesirea din orasul Nadlac, catre Arad, din catre informeaza Centrul Infotrafic. Din cate…

- Jumatate dintre consumatorii romani risipesc lunar aproape 25% din totalul alimentelor, in conditiile in care 5 milioane de oameni din tara noastra se chinuie sa-si asigure hrana zilnica. Aproximativ 60% dintre consumatorii romani cheltuiesc circa 30 % din venitul lunar pentru asigurarea hranei, iar…