”Doi s’ un sfert” preia Jandarmeria!

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria din București primește sprijin duminica, ziua in care s-a anunțat un amplu protest in Piața Victoriei, impotriva OUG data de guvern pentru modificarea legilor justiției.Pe rețelele de socializare au fost postate clipuri video cu efective impresionante de jandarmi care se deplaseaza…

- „In vederea stabilirii situatiei de fapt, au fost audiati, pana in prezent, aproximativ 1.180 de martori, 560 persoane vatamate/parti civile, unele dintre acestea depunand inscrisuri si acte medicale cu privire la vatamarile suferite. De asemenea, au fost administrate, in parte, probatoriile solicitate…

- Parchetul General face noi precizari despre dosarul penal privind incidentele violente ce au avut loc pe 10 și 11 august 2018 in Piața Victoriei din București, aflat pe rolul Secției parchetelor militare.PICCJ precizeaza ca se efectueaza in continuare urmarirea penala fața de suspecți, in…

- Nu se vor lasa, asa sunt ei, insistenti. Tefelistii nu se vor opri pana cand nu vor extrage toate pepitele urii din Piata Victoriei. E vorba despre tefelistii de mana doua, ca tefelistii de mana intai s-au ilustrat in 1990. M-am numarat printre ei. Se striga “Cu noi e Dumnezeu!” si “Jos Securitatea!”,…

- Cațiva protestatari s-au urcat pe mormanele de zapada murdara care troneaza in fața guvernului, in Piața Victoriei. Locul unde, in ultimii ani, au avut loc cele mai mari proteste este ocupat acum de niște munți de zapada. Cristian Mihai Dide, protestatarul care intra des in conflict cu Jandarmeria,…

- In videoclip, trei jandarmi merg pe o alee prin zapada și vorbesc despre Mihai Eminescu. La un moment dat, una dintre jandarmerițe incepe sa cante melodia "Eminescu", a Doinei si a lui Ion Aldea Teodorovici, pe versurile poetului Grigore Vieru. Videoclipul este insotit de mesajul: "Un ceai…

- Bataile aplicate de jandarmi protestatarilor din Piața Victoriei, in 10 august 2018, au stricat iremediabil imaginea Jandarmeriei Romane. Orice incercare a instituției de a se reabilita in ochii oamenilor este sortita eșecului și insoțita de comentarii ironice sau chiar poezii amuzante.Citește…