Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si opt de persoane au fost ranite in Sicilia in urma unui seism ce a fost declansat de eruptia vulcanului Etna, au anuntat miercuri autoritatile italiene, citate de Xinhua, relateaza Agerpres.Eruptia vulcanului sicilian a declansat un seism cu magnitudinea de 4,8 grade pe scala Richter,…

- Descoperire arheologica uimitoare in orașul antic Pompeii, distrus de erupția vulcanului Vezuviu. In urma unor sapaturi in apropierea unei vile, cercetatorii au gasit un cal care inca avea hamul pe el. Arheologii sunt foarte fericiți și spun ca descoperirea este de o „importanța rara”. Calul era cu…

- NASA a publicat imagini cu momentul in care a erupt vulcanul care a declanșat tsunamiul din Indonezia. Peste 160 de persoane au murit, iar alte sute au fost ranite din cauza valurilor uriașe care au lovit zona de coasta din vestul insulei Java. In imaginile realizate de la bordul Stației Spațiale Internaționale…

- Rita Jetinder, o cunoscut activista și profesoara din India, a murit in direct, in timpul unei emisiuni televizate. Ea și-a pierdut cunoștința și a dat ochii peste cap, lasandu-i pe oamenii din fața televizoarelor șocați.Momentul incredibil și tragic, in același timp, a fost surprins de camerele…

- Imaginile cu zimbrul care merge prin nameți au fost postate pe pagina de Facebook a Regiei Naționale a Padurilor Romsilva. Momentul a fost surprins de Razvan Deju, specialistul parcului in științele vieții. Redam mesajul publicat pe rețeaua de socializare: Imagini superbe cu un zimbru mascul troienit…

- Momentul in care o padure lasa impresia ca respire a fost surprins in regiunea Quebec, Canada. In imagini se vede cum solul se ridica și coboara, cu tot cu copacii padurii de deasupra. Oamenii de știința...

- Zeci de persoane si-ar fi pierdut viata vineri intr-un accident de tren in statul Punjab din nordul Indiei, potrivit canalelor de televiziune locale, relateaza dpa si Reuters.Intre 40 si 50 de persoane ar fi murit in momentul in care un tren ar fi intrat in multimea adunata langa liniile de…