Doi români morţi în Spania. Autorităţile au deschis anchetă după decesul acestora Cei doi romani, unul in varsta de 33 de ani, celalalt de 44 de ani, au decedat marti dimineata in timp ce curatau cuvele aflate in pivnita, iar spaniolul de 44 de ani a murit in cursul serii, in urma intoxicatiei, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului regional. Cazul a provocat reactia sefului executivului spaniol, socialistul Pedro Sanchez, care a transmis marti pe Twitter, de la summitul de la Bruxelles, ''solidaritatea'' sa familiilor victimelor. Autoritatile au deschis o ancheta in legatura cu aceste decese, ce par sa fi fost provocate de intoxicatia cu dioxidul de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

